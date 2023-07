Chorvátska polícia zadržala deväť ľudí: Podozriví sú z pašovania migrantov cez Dunaj

ZÁHREB - Chorvátska polícia zadržala deväť ľudí podozrivých z pašovania migrantov do krajiny zo susedného Srbska. V piatok to oznámila miestna polícia. Informuje agentúra AP.

Podozriví spolu s neidentifikovanými osobami v Srbsku zorganizovali pre finančný zisk nelegálny prechod cudzích štátnych príslušníkov cez rieku Dunaj, uvádza sa vo vyhlásení. Zadržanými sú chorvátski občania.

archívne video Bezpečnostná rada vlády SR: Situácia s migrantmi je pokojná, ich cieľom nie je prísť na Slovensko

Obe krajiny ležia na takzvanej balkánskej trase

Dunaj vytvára prírodnú hranicu medzi Chorvátskom a Srbskom. Obe krajiny ležia na takzvanej balkánskej trase, ktorú využívajú migranti snažiaci dostať sa do západnej Európy. Každoročne po nej prúdia tisíce ľudí z Blízkeho východu, Afriky alebo Ázie cez Turecko, Grécko alebo Bulharsko.

Odtiaľ ďalej mieria do Severného Macedónska, Srbska alebo Bosny a Hercegoviny. V Srbsku sa migranti často spoliehajú na to, že ich prevádzači prepravia bez dokladov do susedných štátov Európskej únie – Chorvátska, Maďarska alebo Rumunska.