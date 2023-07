V Japonskom mori sa začali spoločné námorné cvičenia Ruska a Číny

MOSKVA - Rusko vo štvrtok oznámilo, že v Japonskom mori začalo spoločné námorné cvičenia s Čínou, ktoré potrvajú do nedele. Ich cieľom je podľa ruského ministerstva obrany "posilnenie námornej spolupráce a zachovanie stability a mieru v ázijsko-tichomorskom regióne". Správu sme prevzali z agentúry AFP.

Okrem spolupráce v oblasti protiponorkových misií a námorného boja bude do cvičení zahrnutý aj tréning námorného a leteckého sprievodu bojových lodí. Ruské námorníctvo zastupujú dve protiponorkové lode, dve korvety, ako aj pomocné lode. Na cvičeniach sa podieľa viac ako tridsať lietadiel oboch zúčastnených strán vrátane protiponorkových a bojových lietadiel i helikoptér.

Moskva a Peking zintenzívnili svoje vzťahy

Plavidlá čínskych námorných síl sa do Japonského mora presunuli už počas minulého víkendu. Čínska armáda tam vyslala päť lodí vrátane torpédoborca s riadenými strelami. Moskva a Peking zintenzívnili svoje vzťahy, odkedy Rusko vlani vojensky napadlo Ukrajinu, čo Čína neodsúdila. Obe krajiny v uplynulých mesiacoch posilnili aj vojenské kontakty vrátane spoločných cvičení. Rusko a Čína vykonali počas minulého mesiaca spoločný hliadkový let ponad Japonské a Východočínske more. Južná Kórea vtedy v oblasti preventívne nasadila stíhačky.