Sýrska vláda povolí dodávky humanitárnej pomoci cez priechod Báb al-Hawá

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP

NEW YORK - Sýria povolí vozidlám s nákladom humanitárnej pomoci určeným pre povstalcami ovládané územia na severe krajiny využívať hraničný priechod Báb al-Hawá. Rozhodla tak po tom, čo Rusko na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN predĺženie dodávok humanitárnej pomoci do Sýrie vetovalo. V noci na piatok to uviedli agentúry AP a AFP, informuje TASR.