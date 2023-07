Posledné varovanie pre USA! Vojna je na spadnutie: Kimova sestra sa vyhráža zostrelením stíhačiek

PCHJONGJANG – Vzťahy medzi USA a Severnou Kóreou sú opäť ako na tenkom ľade. Za prezidenta Trumpa prišlo k miernemu upokojeniu, no za Bidena sa vracia zrejme všetko do starých koľají. Teraz sa však zdá, že provokujú práve Američania. Sestra Kim Čong-una sa už na to nemohla pozerať a prišla s radikálnym vyhlásením.

archívne video

Severná Kórea dala jasne najavo, že bude brániť svoje územie a nezľakne sa ani Američanov. Kim Jo-čong, mladšia sestra vládcu Kim Čong-una, pohrozila USA, že ak opäť vnikne do vymedzeného priestoru jej vlasti, odpoveďou bude streľba. Informuje o tom The Guardian. Vyhlásenie prišlo po tom, ako severokórejské bojové lietadlá údajne odklonili v pondelok 10. júla americké špionážne lietadlo, ktoré letelo bez ohlásenia nad pobrežnými vodami Severnej Kórey.

Vzťahy medzi USA a Severnou Kóreou ochladli po tom, ako Pchjongjang naďalej pokračuje vo svojich raketových testoch. Kim Jo-čong ako vysoká funkcionárka Kórejskej ľudovo-demokratickej republiky (KĽDR) tvrdí, že americké špionážne lietadlo vletelo 10. júla do výhradnej ekonomickej zóny jej krajiny celkom až osemkrát. Z tohto dôvodu museli byť podľa nej použité stíhačky, aby dráhu letu odklonili.

"K šokujúcemu incidentu by došlo z dlhodobého hľadiska na úseku 20 až 40 kilometrov, kde americké špionážne lietadlá zvyčajne prenikajú do vzduchu. Ide o výhradnú ekonomickú zónu Severnej Kórey," vyhlásila Kim Jo-čong.

Všetko popreli

USA a Južná Kórea odmietli tieto obvinenia a vyzvali Pchjongjang, aby sa zdržal akýchkoľvek činov alebo rétoriky, ktorých výsledkom by bolo zvyšovanie napätia. V prípade USA malo ísť o narušenie ekonomickej zóny, teda oblasti do 200 námorných míľ od pobrežia. Severná Kórea tu kontroluje svoje prírodné zdroje.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Zástupkyňa tlačového tajomníka Pentagonu Sabrina Singhová označila tvrdenie Kim Jo-čong za obvinenia bez relevantných dôkazov. "Spojené štáty sú ako vždy odhodlané bezpečne a zodpovedne lietať, plaviť sa a operovať kdekoľvek v súlade s medzinárodným právom," povedala. Matthew Miller, hovorca amerického ministerstva zahraničia, uviedol, že USA sa k nej priklonil a vyzval Severnú Kóreu, aby sa zdržala "eskalačných akcií" a zapojila sa do serióznej diplomacie.

Priama hrozba

Náčelníci štábu Južnej Kórey popreli, že by USA vleteli na územie Severnej Kórey s akýmkoľvek akékoľvek špionážnym lietadlom. Hovorca Lee Sung-joon uviedol, že USA vykonávajú štandardné prieskumné aktivity v koordinácii s juhokórejskou armádou. Kim Jo-čong však na to reagovala ďalším vyhlásením, a síce, že "pokiaľ budú Američania naďalej zasahovať do suverenity Severnej Kórey, zažijú veľmi kritický let".