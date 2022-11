FOTO Bizár od Kim Čong-una? Pri TEJTO príležitosti predstavil svoju dcéru, držal ju za ruku ako milujúci otec

PCHJONGJANG – Severokórejský vládca je známy tým, že svojimi krokmi je schopný prekvapiť celý svet. Podobne tomu bolo aj počas skúšky jadrovej strely, ktorej sa zúčastnil osobne. Nebol však sám. Spoločnosť mu robila jeho dcéra, ktorú sa snažil ukrývať pred verejnosťou až do dnešných dní. Na svete bolo do tejto chvíle len málo ľudi, ktorí vedeli, že jeho dcéra skutočne existuje.

Kim Čong-un sa objavil na verejnosti po prvýkrát aj so svojou dcérou. Pred skúšobným odpálením jadrovej strely ju držal za ruku ako pravý otec. Tieto snímky zverejnené kórejskou ústrednou tlačovou agentúrou KCNA obleteli celý svet. Ako uvádza britský denník The Sun, existencia Kimovej dcéry nebola až do týchto chvíľ nikdy potvrdená.

Dvojica kráčala po boku a držiac sa za ruky kontroluje medzikontinentálnu balistickú strelu Hwasong-17 pred jej odpálením, ktoré nastalo vo včerajších hodinách. KCNA nepotvrdila meno ani vek Kimovej dcéry, no odborníci sa domnievajú, že sa volá Ju Ae a má 12 až 13 rokov. Kim má mať až tri deti, Okrem Ju Ae je tu ešte jedno dievča a chlapec. Všetko sú to len dohady. Žiadne Kimovo dieťa sa až doteraz na verejnosti neukázalo.

Nastupujúca generácia

Michael Madden, expert na vedenie Severnej Kórey v Stimson Centre so sídlom v USA, povedal, že toto je prvá situácia, kedy sme mohli spozorovať dcéru Kim Čong-una na verejnom podujatí. "Je to veľmi významný krok. Zo strany Kima ide o akúsi formu útechy, že sa aspoň takýmto spôsobom pochválil jedným zo svojich detí. Toto nečakané zjavenie by mohlo symbolizovať, že Severná Kórea zrejme už čoskoro prejde pod vládu štvrtej generácie 'Kimov' a jadrové zbrane budú jej veľkou ukážkou sily," dodal Madden s tým, že jadrový program Severnej Kórey je rodinným dedičstvom, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu.

Galéria fotiek (3) Kim Čong-un pri teste jadrovej strely s dcérou Ju Ae.

Zdroj: SITA/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service

Jenny Townová z 38 North, výskumná organizácia Severnej Kórey so sídlom vo Washingtone, uviedla, že Kim berie svoju dcéru na test ICBM. "Fotografie, ktoré uverejnila KCNA odhaľujú, že Kim sa nechystá podľahnúť žiadnemu tlaku a naďalej prebieha testovanie jadrových zbraní," informovala.

Kim Čong-un sleduje s dcérou Ju Ae test jadrovej strely





Poradkyňa

Tri Kimove deti sa mali narodiť v rozmedzí rokov 2010 až 2017. Bývalá americká basketbalová hviezda NBA, kontroverzný Dennis Rodman, ešte v roku 2013 prehlásil, že Kim Čong-un má dcéru menom Ju Ae. Ako sme už spomenuli, jej vek sa predpokladá na 12 až 13 rokov. O päť rokov bude môcť ísť na univerzitu a následne, ako naznačil Michael Madden, by mohla vystriedať svojho otca vo vedení krajiny. "Prípadne by mohla začať po jeho boku ako poradkyňa. V súčasnej dobe tento post zastáva jej teta, Kimova sestra," dodal.

Galéria fotiek (3) Kim Čong-un na teste jadrovej strely spolu so svojou dcérou Ju Ae.

Zdroj: SITA/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service

Severná Kórea nikdy neoznámila, kto by mal vládnuť v prípade, ak by bol Kim nespôsobilý. O jeho deťoch sa vedelo toho len málo. Analytici preto špekulovali s teóriou, jeho sestra vládla v krajine dočasne ako regentka, kým by nebolo pripravené jeho pokrvné dieťa. Na teste jadrovej strely sa mala ukázať dokonca aj Kimova manželka Ri Sol Ju. Podľa juhokórejských predstaviteľov bola strela odpálená východným smerom a pristála 200 km od japonského pobrežia.