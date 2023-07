Chorvátsko zažilo dopravné peklo, cesta k moru sa poriadne natiahla: TOTO sú najhoršie úseky, ktorým sa treba vyhnúť

Galéria fotiek (6) Na chorvátskych cestách čakajte kilometrové kolóny: Masívny nával dovolenkárov skomplikoval premávku

Zdroj: Zagreb.info, Getty Images

ZAGREB – Vysoké horúčavy vyháňajú tisíce dovolenkárov k moru a vysokú záťaž spôsobenú rekreačnou sezónou už nezvládajú ani chorvátske cesty. Pokiaľ ste sa tento týždeň plánovali vydať na cestu k Jadranu, niektorým úsekom by ste sa mali rozhodne vyhnúť. Pokiaľ si vyberiete na cestu autom zlú trasu, v kolónach môžete ľahko skysnúť aj na niekoľko hodín. Výnimkou nie je ani dnešok, mali by ste sa preto pripraviť na to, že situácia na chorvátskej magistrále nie je vôbec ružová.