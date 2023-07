Desivé zábery z dovolenky: Traja tínedžeri sa zavesili na provu lode, ktorá opúšťala prístav

PRVIĆ – Malý chorvátsky ostrov v Jadranskom mori sa teší každé leto z čoraz väčšieho prívalu turistov. Tento rok sa objavilo medzi nimi aj zopár odvážlivcov, ktorí zrejme radi hazardujú so svojimi životmi. Inak sa ani nedá nazvať situácia, v ktorej sa ocitli.

archívne video

Ostrov Prvić sa nachádza v južnej časti Chorvátska. Je známy aj vďaka pláži Šepurine, ktorá patrí medzi najkrajšie v celej krajine. Pokojná dovolenka je to pravé, čo by ste našli. Niektorí turisti však potrebujú zažívať adrenalín aj na dovolenke pri mori.

Skupina troch chlapcov považovala zrejme za veľmi zábavné držať sa prednej časti lode, ktorá práve cúvala na otvorené more. Píše o tom 24sata. Išlo o loď spoločnosti Jadrolinija, najväčšieho trajektového prepravcu v krajine. Video šialenej scenérie bolo zaznamenané pri meste Vodice.

Chlapci sa držali provy lode a jeden z nich sa snažil dokonca vyliezť čo najvyššie. Keď spadol do vody, lode sa pustili aj jeho dvaja kamaráti. Mládenci mali obrovské šťastie, že kapitán sa nerozhodol zaradiť normálnu rýchlosť a tak svoju loď otočiť. V takomto prípade by skončili všetci traja pod loďou a s najväčšou pravdepodobnosťou by zahynuli. Okrem toho sa mohol ktokoľvek z nich zakvačiť a ostať tam vysieť aj počas plavby na otvorenom mori.