Bielorusko predbežne vytýčilo ciele jadrových útokov, vyhlásil Lukašenko

Bieloruský prezident zdôraznil, že Minsk nemá v úmysle jadrové zbrane použiť, no v prípade "agresie voči Bielorusku bude odpoveď okamžitá". Dodal, že "ciele boli vytýčené". Ruský prezident Vladimir Putin začiatkom roka oznámil, že plánuje v Bielorusku, ktoré je spojencom Ruska, rozmiestniť jadrové zbrane krátkeho doletu. Putin trval na tom, že budú aj po prevoze do Bieloruska pod kontrolou Ruska.

Lukašenko však zdôraznil, že to on požiadal Putina o rozmiestnenie jadrových zbraní v Bielorusku. "Verím, že nikto nebude ochotný bojovať s krajinou, ktorá má tieto zbrane. Sú to zbrane na odstrašenie," povedal. Šéf Kremľa počas júnového stretnutia s Lukašenkom uviedol, že výstavba skladovacích zariadení určených pre jadrové zbrane bude ukončená do 7. alebo 8. júla a jadrové zbrane budú do Bieloruska prevezené krátko po tom, pripomína agentúra AFP.