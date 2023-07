Obyčajný nákup sa zmenil na nočnú moru: V brokolici zo známeho obchodu objavil nebezpečného hada!

Neville Linton (63) si kúpil brokolicu v miestnom obchode Aldi v Stourbridge, vo West Midlands, v Anglicku. V momente, ako si išiel pripraviť jedlo, všimol si úkryt neznámeho tvora v nej, informovali britské médiá. Spočiatku si myslel, že je to húsenica, ktorej sa zbaví na vlastnej záhrade, no neskôr si uvedomil aký je tvor veľký, a skutočnosť, že nemôže ísť o nevinnú húsenicu. „Bolo to dosť desivé. V brokolici som objavil hada. Mám šťastie, že som to nenechal len tak ležať v kuchyni, inak by mi had behal po dome," dodal.

Nevillova sestra Ann-Marie Tenkanemin (57) neváhala a balenie brokolice aj s hadom zobrala späť do predajne. Tam zostali z hada, ktorý sa ukrýval v brokolici rovnako šokovaní. Previezli ho do neďalekej zoo, kde bol identifikovaný ako užovka rebríková, pôvodom z juhozápadnej Európy, ktorá hoci nie je jedovatá, môže človeka poriadne uštipnúť. Maximálna celková dĺžka užovky môže byť okolo 160 cm, no priemerne má veľkosť asi 120 cm. Nevillovi bola ponúknutá kompenzácia, no ten tvrdil, že hoci suma bola lákavá, nekompenzuje riziko, ktoré musel podstúpiť vzhľadom k tomu, že žije s postihnutým synom a chorou svokrou. Vedenie obchodu vyšetruje tento ojedinelý incident a pánovi Lintovi sa ospravedlnili. Do budúcna plánujú zefektívniť kontroly, aby sa takýmto problémom zabránilo.