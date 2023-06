Experti na etiketu radia: Šesť situácií, kedy by ste za žiadnych okolností nemali objímať človeka

Akokoľvek to myslíme s objímaním dobre a chceme ním prejaviť súcit či náklonnosť, nie vždy je tento neverbálny komunikačný prejav žiaduci. Hoci sa väčšinou považuje za bežný pozdrav ľudí, ktorí sa dobre poznajú, pred jeho iniciovaním je dôležité chápať kultúru, kontext a vzťah, vysvetľuje zakladateľka spoločnosti Etiquette Consulting Jules Hirstová. Aby ste sa vyhli nepríjemnej interakcii alebo dokonca urážke, je najlepšie pamätať na niekoľko kľúčových pravidiel. Experti obzvlášť poukazujú na šesť prípadov, kedy môžete objatím vyvolať zmätok a neistotu u človeka, ktorému chcete týmto spôsobom prejaviť náklonnosť.

Vynechajte objatia na pracovisku

Pracovisko je plné zložitej kombinácie dynamiky a moci, ktorá sa môže ešte viac skomplikovať fyzickým kontaktom. Hirstová preto odporúča, aby ste kolegov za žiadnych okolností neobjímali. "Pracovisko je profesionálne prostredie a zvyčajne zóna bez objatí. Týka sa to aj obchodných stretnutí a podujatí. Objatiu by ste sa mali vyhnúť aj pri prvom kontakte, napríklad pri pracovnom pohovore." Za určitých okolností môže byť prijateľnejšie, ale mali by ste postupovať opatrne. Pri stretnutí s kolegami na konferenciách, seminároch alebo iných pracovných podujatiach závisí na vzťahu medzi oboma spolupracovníkmi. Ak spolu dlho pracovali a dlhšie sa nevideli, môžu sa na prvom stretnutí objať.

Platí to aj pre pracoviská iných ľudí

Kolegovia by sa nemali nikdy objímať, pokiaľ si nevyjasnia, či sa im to páči. Toto pravidlo platí pre každého, kto pre vás pracuje v akejkoľvek funkcii. "Kým s kaderníkom máte možno dlhoročný vzťah, s inštalatérom, mechanikom alebo lekárom ho pravdepodobne nemáte. Najlepšie je stanoviť si hranice, aby všetko zostalo v profesionálnej rovine, čiže objímanie je zakázané," hovorí Hirstová. Keď máte pochybnosti, ponúknite podanie ruky, ktoré je formálnejšie a úctivejšie.

Neobjímajte chorého alebo zraneného človeka

Vaše objatie zasahuje priamo do osobného priestoru inej osoby, čo môže byť nežiaduce, ak je niekto chorý alebo zranený. Za týchto okolností by ste nikdy nemali ani vy očakávať objatie. "V prípade chorého, ktorý sa chráni rúškom alebo má sadru či ortézu, by ste sa mali zdržať, aby ste zistili, či reč jeho tela naznačuje objatie," upozorňuje Jodi Smithová zo spoločnosti Mannersmith Etiquette Consulting. Taktiež by ste mali vždy rešpektovať jemné náznaky druhých bez ohľadu na to, ako sa zdanlivo fyzicky cítia. Venujte pozornosť reči tela danej osoby, pretože jej pohyby vám napovedia, či je alebo nie je otvorená prijatiu objatia.

Vynechajte objatie, ak je kultúrne alebo nábožensky neprijateľné

V niektorých kultúrach sa ľudia neobjímajú, takže znalosť kultúrnych noriem vám pomôže vybrať si správny pozdrav. Platí to aj v prípade rôznych náboženstiev, podotýka magazín Best Life. Vopred zistená vedomosť vám môže ušetriť veľa nepríjemností. Môžu existovať určité signály, ktoré vám dajú najavo, že pred nadviazaním fyzického kontaktu je lepšie všetko si overiť. Všímajte si, keď má druhá osoba na sebe náboženský odev, pokrývku hlavy alebo zjavne skromné oblečenie. V týchto prípadoch je lepšie predpokladať, že k objatiu nedôjde.

Nesnažte sa objať človeka, ktorý má plné ruky

Dokonca aj ľudia, ktorí milujú vrúcne objatie, môžu tento prejav náklonnosti v nevhodnej chvíli považovať za nežiaduci. Smithová pripomína, že je to napríklad vtedy, ak má niekto plné ruky. "Ak práve títo ľudia vošli do dverí s nákupom, balíčkami alebo batožinou, prioritou je uložiť všetko tam, kam potrebujú a potom sa môže začať objímanie." Navrhuje tiež povedať niečo v štýle: "Dobrý deň! Sme takí šťastní, že vás vidíme. Prejdite dovnútra, aby som vás mohla poriadne objať!"

Nepredpokladajte, že všetci priatelia alebo rodina sa chcú objímať

Je bežné, že sa členovia rodiny a blízki priatelia objímajú a zvyčajne ide o pozdrav na privítanie. Niektorým ľuďom sa však nepáči narušenie ich osobného priestoru a radšej sa neobjímajú. V tomto prípade je potrebné pochopiť vzťah aj kontext udalosti. Svadby sú šťastné udalosti, na ktorých vidíte veľa objatí. Pohreby sú smutné a niektorí ľudia potrebujú objať, zatiaľ čo iní radšej smútia svojím vlastným spôsobom a nepotrebujú takýto prejav útechy. Je veľmi dôležité byť pripravený aj na to, že vás nebudú chcieť objímať deti, a to najmä vtedy, ak vás dobre nepoznajú. Jednoducho povedzte: "Som tvoja teta, staršia sestra tvojho otca. Veľmi rada ťa vidím. Ak by si ma chcel objať, daj mi vedieť."