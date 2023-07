Európska únia chce do konca roka dohodu o migračnej politike, uviedol španielsky premiér Sánchez

Galéria fotiek (1) Pedro Sánchez

MADRID - Európska únia chce do konca roka 2023 dohodu o tom, ako si poradí s tisíckami migrantov smerujúcimi na kontinent, a to aj napriek námietkam Maďarska a Poľska. Uviedol to v pondelok španielsky premiér Pedro Sánchez, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.