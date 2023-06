Maďarsko tvrdí, že neposkytlo Ukrajine mená zajatcov privezených z Ruska

BUDAPEŠŤ - Maďarsko neposkytlo Ukrajine mená 11 ukrajinských vojakov zajatých Ruskom, ktorých nedávno previezli z Ruska do Maďarska. Podľa servera telex.hu to oznámil v pondelok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás.

Gulyás na mimoriadnej tlačovej konferencii uviedol, že po príchode Ukrajincov Budapešť informovala Kyjev, že do Maďarska bolo privezených jedenásť ľudí, ktorí predtým bojovali v ukrajinskej armáde a stali sa ruskými vojnovými zajatcami, avšak ich mená neuviedla. Ukrajina preto musela zisťovať ich totožnosť."Vojnoví zajatci zo Zakarpatskej oblasti už nie sú vojnovými zajatcami, majú voľnosť pohybu. Tí, ktorí nemajú maďarské občianstvo, dostanú štatút utečenca," spresnil šéf úradu vlády.

Video:Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 480

Transport vojnových zajatcov z Ruska do Maďarska oznámila 9. júna na svojej webovej stránke Ruská pravoslávna cirkev, ktorá prevoz sprostredkovala. "S požehnaním Jeho Svätosti patriarchu moskovského a celej Rusi Kirilla, vďaka sprostredkovaniu Ruskej pravoslávnej cirkvi, v rámci spolupráce medzi cirkvami bola dňa 8. júna 2023 na žiadosť maďarskej strany prevezená do Maďarska skupina ukrajinských vojnových zajatcov zo Zakarpatskej oblasti, ktorí sa zúčastnili na bojoch," píše sa vo vyhlásení cirkvi.

Jeden zo zdrojov ukrajinským médiám povedal, že prevezenie najmenej 11 vojnových zajatcov do Maďarska bolo zdôvodnené ich pôvodom z ukrajinskej Zakarpatskej oblasti, kde žije maďarská menšina. Zdroj upozornil, že títo vojnoví zajatci sú občanmi Ukrajiny, ich presun do tretej krajiny by bol preto bez súhlasu a priamej účasti Ukrajiny nemožný.