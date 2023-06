Blamáž známych aeroliniek: Cestujúci zostali v šoku! Lietadlo nevzlietlo kvôli opitému zamestnancovi

archívne video

Plánovaný let spoločnosti Delta Air DL209 z Edinburghu do New Yorku musel byť zrušený. Cestujúci v prvých okamihoch ničomu nerozumeli, keďže na lietadle nebola žiadna porucha. Letecká spoločnosť im zabezpečila ubytovanie do najbližšieho letu. Lietadlo bolo skutočne v poriadku, no to sa nedalo povedať o posádke, informuje PYOK.

Jeden zo zamestnancov mal totiž pred štartom v krvi vyššiu ako povolenú hranicu alkoholu. "Delta Air potvrdzuje, že jeden z jej zamestnancov bol v piatok 16. júna na letisku EDI vzatý do väzby. Spoločnosť bude plne spolupracovať s políciou v nadchádzajúcom vyšetrovaní," uviedol hovorca Delta Air.

Malo ísť o pilota

Steward Mateusz Maszczynski, ktorý spravuje blog pre zamestnancov Delta Air, povedal, že zatknutý a vzatý do väzby bol pilot (61). "Člen posádky lietadla bol obvinený podľa zákona o bezpečnosti všetkých foriem dopravy z roku 2003, ktorý čiastočne stanovil limity pre konzumáciu alkoholu počas služby," informoval. Obvinenému hrozí podľa neho v maximálnej miere dvojročný trest odňatia slobody.

Hovorca spoločnosti odmietol poskytnúť dôvod na zatknutie pilota, ale spomenul, že politika Delta Air v rámci požívania alkoholu patrí medzi najprísnejšie v tomto odvetví. "Voči jej porušovaniu nemáme žiadnu toleranciu," doplnil.

Povolené limity

Podľa RTSA (Agentúra pre bezpečnú dopravu a transport) je zákonný limit alkoholu v krvi pre členov posádky leteckej spoločnosti 20 miligramov alkoholu na 100 mililitrov krvi. Na druhej strane, limit alkoholu v krvi pri vedení auta v Škótsku je 50 miligramov alkoholu v 100 mililitroch krvi.