Čína v otázke Taiwanu nevidí priestor na kompromisy, odkázal diplomat Wang I

"Je potrebné vybrať si medzi dialógom a konfrontáciou, spoluprácou alebo konfliktom," povedal Blinkenovi na stretnutí Pekingu vedúci ústrednej komisie Komunistickej strany Číny pre zahraničné vzťahy. Americké ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že pondelkový rozhovor oboch diplomatov trval tri hodiny. "Spojené štáty sa musia držať princípu "jednej Číny", rešpektovať čínsku suverenitu a územnú integritu a tiež sa jasne vymedziť voči nezávislosti Taiwanu," povedal Wang I podľa čínskej televízie CCTV.

Napätie sa aj tak zvyšuje

Blinkenova návšteva v Číne sa uskutočnila v čase zvýšeného napätia medzi oboma súperiacimi mocnosťami. Špekuluje sa, že Blinken by sa mohol - počas svojej prvej cesty do Číny od nástupu do ministerskej funkcie v januári 2021 - stretnúť aj s čínskym prezidentom a šéfom komunistickej strany Si Ťin-pchingom. Takéto stretnutie by však bolo z protokolárneho pohľadu neobvyklé a Peking zatiaľ nepotvrdil, že by k nemu malo naozaj dôjsť. Antony Blinken pricestoval do Číny ako vôbec prvý šéf diplomacie USA od roku 2018.