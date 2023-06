Exprezident Trump označil obvinenia voči svojej osobe za ohavné zneužitie moci

"Dnes sme boli svedkami najdiabolskejšieho a najohavnejšieho zneužitia moci v dejinách tejto krajiny. Je to smutné," povedal Trump svojim priaznivcom po návrate z Miami, kde sa na súdnom pojednávaní vyhlásil za nevinného vo všetkých 37 bodoch obžaloby. Podľa exprezidenta sú obvinenia voči jeho osobe "politickým prenasledovaním ako z dôb fašizmu či komunizmu". Obvinil tiež prezidenta USA Joe Bidena z toho, že ho dal zatknúť za "nepravdivé a vymyslené obvinenia, z ktorých by bol vinný (Biden) i mnoho ďalších prezidentov". Trump zároveň zopakoval, že v súvislosti s držaním tajných vládnych dokumentov konal v súlade so zákonom a mal na to plné právo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

Trump opätovne kandiduje za prezidenta Spojených štátov

Exprezident vyhlásil, že ak sa v nasledujúcich voľbách stane prezidentom Spojených štátov, poverí "osobitného prokurátora, ktorý pôjde po najskorumpovanejšom prezidentovi v dejinách USA – Joeovi Bidenovi a celej jeho kriminálnej rodine". Trump je prvým americkým prezidentom čeliacim obvineniam z federálnych zločinov. Pred súd v Miami predstúpil deň pred svojimi 77. narodeninami. Obvinený je z nezákonného nakladania s utajovanými informáciami, marenia spravodlivosti a krivého svedectva. Súdny proces nebude Trumpovi brániť v kampani ani výkone prezidentskej funkcie, ak by ho v novembri 2024 znovu zvolili. Podľa právnych expertov by sa mu nedalo zabrániť v zložení prezidentskej prísahy, ani ak by mu súd udelil väzenský trest.

Do Trumpovej kolóny áut sa cestou zo súdu dostal jeden z protestujúcich

Bývalý prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý sa v utorok postavil pred súd v kauze držania tajných vládnych dokumentov po skončení prezidentského mandátu vo svojej vile Mar-a-Lago na Floride, po ukončení pojednávania odcestoval lietadlom do svojho súkromného golfového klubu v štáte New Jersey, kde sa zúčastní na dobročinnej akcii. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Jim Rassol

Cestou na letisko v Miami sa do jeho automobilovej kolóny dostal jeden z protestujúcich, ktorého však odtiahli príslušníci exprezidentovej ochranky. Bývalý americký prezident odmietol v utorok na súde v Miami svoju vinu vo všetkých 37 bodoch obžaloby. Podľa stanice BBC sa takýto krok od Trumpa očakával. Trumpovi umožnili po pojednávaní zo súdu odísť bez toho, aby boli stanovené podmienky jeho prepustenia na kauciu. Podľa žalobcov totiž v prípade exprezidenta nehrozí, že by mohol utiecť.