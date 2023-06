V USA sa začal súdny proces v prípade nútenej repatriácie Číňanov

NEW YORK - Pred súdom v New Yorku sa v stredu začal vôbec prvý federálny súdny proces v kauze údajných pokusov Číny o nútenú repatriáciu svojich občanov, ktoré sa odohrávali v rámci operácia známej pod názvom Honba na líšku (Operation Fox Hunt).

Ako informovala agentúra AFP, oficiálne sú objektom nútenej alebo vynútenej repatriácie čínski štátni príslušníci, po ktorých čínsky súdny systém pátra pre ich údajnú korupciu. Washington však vykonávateľov operácie obvinil, že je zameraná aj na disidentov a odporcov čínskeho vodcu Si Ťin-pchinga. Súdny proces v tejto kauze sa začal pred súdom v Brooklyne, a to s tromi obžalovanými, ktorí boli obvinení, že obyvateľov USA nútili k návratu do Číny, kde boli hľadaní pre údajné zločiny. Obvineniu čelia Michael McMahon - newyorský policajný dôstojník na dôchodku pracujúci ako súkromný detektív -, Yong Zhu z Queensu a Congying Zhen z Brooklynu. Obvinení boli ešte v roku 2020. Súdny proces, ktorý podľa odhadov potrvá dva až tri týždne, sa začal v stredu úvodnými rečami.

V prípade usvedčenia zo štyroch bodov obžaloby, ktoré zahŕňajú konanie ako nezákonný čínsky agent a medzištátne prenasledovanie, im hrozí až desať rokov väzenia. V posledných rokoch americká vláda v rámci vyšetrovania sledovania a prenasledovania osôb žijúcich v Spojených štátoch stíhala niekoľko čínskych štátnych príslušníkov, uviedla AFP. Pripomenula tiež, že skupina ochrancov ľudských práv so sídlom v Španielsku vydala v januári minulého roka správu, v ktorej s odvolaním sa na vládne údaje odhaduje, že od roku 2014 bolo na celom svete do Číny násilne vrátených takmer 10.000 čínskych občanov. Tlak na osoby, ktoré sa mali vrátiť do Číny proti svojej vôli, a to v rámci programov Operácia Hon na líšku a Operácia Nebeská sieť, sa vyvíja kombináciou rôznych mimosúdnych metód - vrátane únosov, obťažovania a zastrašovania.