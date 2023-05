MIMORIADNY ONLINE Putinove ostré slová na adresu protestantov v Gruzínsku: Podľa neho sa zbláznili

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 457

6:30 Európska únie v piatok slovne odsúdila dohodu medzi Ruskom a Bieloruskom, ktorá povoľuje umiestnenie ruských jadrových zbraní na bieloruskom území. "Tento krok povedie k ďalšiemu mimoriadne nebezpečnému stupňovaniu," uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok oznámil, Rusko už začalo s presunom taktických jadrových zbraní do Bieloruska. Ruský prezident plán na umiestnenie týchto zbraní oznámil ešte v marci.

6:20 Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v piatok počas telefonického rozhovoru so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom odmietol pozvanie na cestu do Petrohradu. Odmietnutie prišlo len niekoľko dní po roztržke medzi Lulom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na samite skupiny G7 v Japonsku, kde plánované stretnutie dvojice stroskotalo."Poďakoval som sa (Putinovi) za pozvanie na Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade (SPIEF) a odpovedal som, že v tomto čase nemôžem ísť do Ruska," napísal Lula na Twitteri v súvislosti s týmto podujatím, ktoré je naplánované na 14.-17. júna.

6:15 Poľský parlament v piatok schválil sporný zákon, ktorý umožňuje vznik výboru na vyšetrovanie ruského vplyvu v Poľsku. Poľská opozícia tento krok odsúdila a označila a ústavný štátny prevrat. Kritici tvrdia, že politici sa pomocou tohto opatrenia zmenia na sudcov. V Poľsku sa na jeseň konajú parlamentné voľby. Nový výbor bude mať deväť členov, ktorých vymenuje dolná komora parlamentu. Rozhodnú, či vyšetrovaní jednotlivci v období rokov 2017-22 podľahli vplyvu Ruska, a môže im udeliť prísne tresty.

6:00 Kritik Kremľa Alexej Navaľnyj v piatok oznámil, že mu odovzdali 3828 strán opisujúcich všetky trestné činy, ktorých sa dopustil, keď už bol vo väzení. Ruský opozičný politik dodal, že napriek tomu stále nevie, z čoho je obvinený.

Navaľnyj v tvíte napísal: "Tak, Alexej, teraz máš naozaj problém, určite si spáchal veľa zločinov. Toto som si povedal, keď som sa pozeral na obrovské zväzky obžaloby generálnej prokuratúry voči mne, ktoré mi oficiálne odovzdali. Na 3828 stranách sú opísané všetky zločiny, ktoré som spáchal už vo väzení. Súdny proces vo veci tejto obžaloby sa začne 31. mája."

Putin o gruzínskych protestujúcich

Desiatky Gruzíncov protestovali minulý týždeň pred letiskom v hlavnom meste Tbilisi v čase, keď na ňom pristálo po prvýkrát od roku 2019 ruské dopravné lietadlo."Úprimne, bol som úplne prekvapený tou reakciou," Putin uviedol na stretnutí s podnikateľmi. "Myslel som si, že všetci povedia: vďaka, skvelé. Ale nie, namiesto toho tu bol okolo danej záležitosti úplne nepochopiteľný rozruch." "Keď sa na to pozerám stadiaľto, vravím si: zbláznili sa. Nie je vôbec jasné, čo sa tam deje," vyhlásil.

Agentúra AFP pripomenula, že Rusko napadlo Gruzínsko v krátkej no intenzívnej vojne v roku 2008 a v kaukazskej krajine dodnes panujú silné protiruské nálady. Rusko zakázalo akúkoľvek lety do Gruzínska v roku 2019 v rámci svojej reakcie na protimoskovské protesty v Tbilisi. Avšak tento mesiac Putin zákaz prekvapujúco zrušil a zaviedol i 90-dňový bezvízový režim pre gruzínskych občanov.

Moskva nebude zasahovať do gruzínskej vnútroštátnej politiky

Ruský prezident dodal, že Moskva nebude zasahovať do gruzínskej vnútroštátnej politiky. "Čo sa deje v ich krajine sa nás netýka," uviedol. Demonštranti v Tbilisi minulý týždeň držali v rukách transparenty s nápismi "Nie ste tu vítaní" a "Rusko je teroristický štát".