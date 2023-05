Hrdinský čin hasiča: Obrovská dráma pred očami sestry! Stačilo pár sekúnd a tragédii by sa nedalo zabrániť

LOS ANGELES - Asociácia hasičov Hemet zdieľala na sociálnych sieťach zábery, ako jeden z ich zamestnancov pomohol chlapčekovi a zachránil mu život. Chcela tak upozorniť rodičov, aká krátka chvíľa stačí na to, aby sa stalo nešťastie.

Pre Fox News uviedla asociácia, že otcom dieťaťa je Zachary Petite, hasič a zdravotník z ich hasičského zboru. Krátke, niekoľkosekundové video ukazuje, ako sa ročný chlapec hrá pri bazéne a odváži sa sám skočiť za sestrou. Chlapec však nemá žiadne plavecké pomôcky. Akonáhle videl túto situáciu otec, rýchlo zasiahol, skočil za synom a rýchlo ho vytiahol z vody. Chlapcovi sa nasťastie nič nestalo, utrpel iba šok z celej situácie.

„Toto video je triezvou pripomienkou, že utopenie dieťaťa sa môže stať každému a kedykoľvek v priebehu niekoľkých sekúnd,“ informovala asociácia hasičov Hemet na Facebooku. „Pamätajte na to, že deti sa topia bez zvuku, pozrite si prosím toto video,“ dodali na sociálnej sieti.

Otec uviedol pre miestny spravodajský kanál, že okolo bazéna majú oplotenie vrátane brány, napriek tomu sa však synovi podarilo bránu otvoriť a dostať sa do život ohrozujúcej situácie. Rodičov detí preto vyzval, aby sa vždy uistili, či majú bránu zavretú aj vrátane detskej poistky a nainštalované alarmy pri prekročení brány, dokázali by tak predísť nehodám, ktoré nemusia skončiť so šťastným koncom.