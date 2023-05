Bývalý veliteľ wagnerovcov, ktorý žiadal v Nórsku azyl si to rozmyslel: Chce sa vrátiť do Ruska

OSLO - Bývalý veliteľ ruskej súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Andrej Medvedev, ktorý po ilegálnom prekročení rusko-nórskej hranice v januári požiadal v Nórsku o azyl, v stredu vyhlásil, že sa chce vrátiť do Ruska - aj napriek tomu, že je presvedčený, že to ohrozí jeho život. Správu priniesla agentúra Reuters.

Medvedev (26) predtým v Nórsku vypovedal o svojom pôsobení vo Vagnerovej skupine, s ktorou bojoval na Ukrajine na strane Ruska. V jednom z viacerých videí zverejnených na YouTube uviedol, že sa sám rozhodol vrátiť do rodnej krajiny. Rus vysvetlil, že sa "cíti ako malý chlapec vo veľkej hre", ktorej súčasťou už nechce byť. "Nedávno som sa rozhodol vrátiť do Ruskej federácie. Skontaktoval som sa s ruským veľvyslanectvom v Osle a požiadal som, aby mi pomohlo zariadiť návrat," povedal Medvedev v jednom z piatich krátkych videí. Dodal, že je to jeho vlastné rozhodnutie.

Mladík ušiel v januári z Ruska cez arktickú hranicu s Nórskom. Povedal, že prekonal ploty s ostnatým drôtom a unikol pohraničnej hliadke so psami. Počul, ako naňho členovia ruskej pohraničnej stráže strieľajú, keď utekal cez les a po zamrznutej rieke.

Vedel o ňom celý svet

Jeho príbeh sa dostal do hlavných správ médií po celom svete ako zriedkavý príklad človeka, ktorý zbehol do západnej krajiny a zároveň tvrdil, že bojoval v radoch ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny na Ukrajine. Vtedy Medvedev povedal, že žiada o azyl v Nórsku, pretože sa bojí o život - vypovedal totiž o zabíjaní a zlom zaobchádzaní s ruským väzňami naverbovanými žoldnierskou skupinou do bojov na Ukrajine.

Chcel nájsť mier a pokoj

Vo videu zverejnenom v stredu vyhlásil, že "zajtra" odovzdá dokumenty, ktoré podľa jeho presvedčenia umožnia jeho návrat. "Dúfal som, že tu nájdem mier a pokoj, že nechám za sebou všetku politiku, vojnu, armádu, ale akosi sa mi to nepodarilo," povedal Medvedev po rusky.

"Uvidíme, čo sa stane v Rusku. Ak ma zabijú, dobre. Ak nie, veľmi sa poďakujem. Ak budem ďalej žiť, poďakujem sa ešte viac," doplnil. V apríli ho nórsky súd odsúdil za účasť na bitke v bare v hlavnom meste Oslo i za nosenie vzduchovky. Agentúre Reuters vtedy vysvetlil, že veril v budúcnosť, učil sa nórčinu a dúfal, že dostane azyl.