Jeden z najznámejších sériových vrahov unikal spravodlivosti celý život: Ako je možné, že ho FBI usvedčila až teraz?

NEW YORK - Koncom 60-tych a začiatkom 70-tych rokov terorizoval severnú Kaliforniu sériový vrah. Svoje činy mal dokonale premyslené a podarilo sa mu vyhnúť väzeniu až do svojej smrti. Polícii sa vysmieval posielaním indícií a detailov úmrtia svojich obetí do miestnej tlače v podobe listov a kryptogramov. FBI ho teraz identifikovala na vzorke DNA.

Sériovým vrahom je veterán vzdušných síl Gary Francis Poste, ktorý zomrel v roku 2018. Zločinec bol v spisoch uvádzaný ako podozrivý už v roku 2016. V posmešných odkazoch pre políciu dokonca tvrdil, že zabil až 37 ľudí.

FBI oznámila, že má dôkazy spájajúce Posteho so všetkými vraždami vrátane šiestej obete z roku 1966, informoval Fox News. Skupina detektívov "The Case Breakers", ktorá sa zaoberá starými nevyriešenými prípadmi uviedla aj detaily vyšetrovania. Zistili, že vrah pred smrťou rozdal svoje zbrane a náboje, ktoré mohli viesť k objasneniu prípadu. Medzi predmetmi, ktoré rozdal mali byť súčiastky pištolí, pušný prach, náboje a nábojnice vrátane 25 zbraní rôznych kalibrov.

Galéria fotiek (5) Sériový vrah sa vyhol väzeniu až do svojej smrti

Zdroj: San Francisco Police Department/Tuolumne County Sheriff’s Department

Obvinený Gary Francis Poste sa po odchode z armády živil 40 rokov ako maliar. Na mieste, kde našli jednu z obetí sa našiel odtlačok topánky vojenského štýlu, čo mohlo nasvedčovať, že Poste je skutočne vrahom. Rovnaká stopa sa našla aj na ďalších troch miestach. No ďalšie dôkazy FBI chýbali. Karty v minulosti zamiešala aj smrť šiestej z obetí, ku ktorej sa priznal iný muž v anonymnom liste, pre nenaplnený románik s vtedy 18-ročnou ženou. Až neskôr sa ukázalo, že list bol falošný a vražda 18-ročnej ženy tak nebola vyriešená.

K objasneniu prípadu nakoniec pomohla aj suseda, ktorú v minulosti vrah s manželkou strážil. Tá sa priznala, že v minulosti ju Poste naučil strieľať a spolu s ním chodila na strelnicu do lesa niekedy aj päťkrát do týždňa. Neraz bola dokonca svedkom jeho bezcitnosti a násilia voči vlastnej manželke a tak verí, že Poste by mohol byť spomínaným sériovým vrahom.

Poste vraždil medzi decembrom 1968 a októbrom 1969. Potvrdenými obeťami sériového vraha sa stal mladý zaľúbený par Betty Lou Jensenová (16) a David Arthur Faraday (17). Ďalšou obeťou sa stala Darlene Elizabeth Ferrinová (22). Jej priateľ prežil postrelenie do tváre, krku a hrudníka. Bryan Calvin Hartnell (20) útok vraha prežil, no Ceceliu Ann Shepardovú (22) zabil niekoľkými bodnými ranami do hrudníka. Desivé zločiny mali podobný charakter. Obete vždy zastrelil niekoľkými ranami, pričom pri jednom prípade vyšetrovateľ povedal, že „obeť bola rozstrieľaná na kusy“. Poslednou obeťou sa stal taxikár Paul Lee Stine (29), ktorého postrelil do zátylku a okradol. Jeho košeľu s listom poslal do miestnych novín. Redakcii sa vyhrážal, že ak jeho indície nezverejnia, zabije ich alebo umiestni do redakcie bombu.