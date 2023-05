Policajti zažili po zastavení auta šok: FOTO Beznohý vodič stláčal pedále palicami! Robí to tak už 30 rokov

archívne video

Policajtom padla sánka, keď zbadali vodiča auta, ktoré na maďarskej diaľnici odstavili. To, že nemal vodičský preukaz, bol najmenší problém.Omnoho šokujúcejšie bolo zistenie, že šoféruje bez nôh pomocou dvoch palíc.

Galéria fotiek (1) Zdroj: police.hu

Brilantné schopnosti alebo zázrak?

Ukázalo sa, že to nebolo po prvýkrát, keeď sa vybral na cesty bez papierov a s nelegálne upraveným autom. Nebolo to preto, že by chcel porušovať zákony, ale preto, že miluje šoférovanie a autá a ani napriek zákazu šoférovať sa nedokázal tejto vášne vzdať.

"O nohy som prišiel pri nehode, keď som pracoval na železnici,“ povedal 47-ročný Jenő pre Blikk. "Jazdím takto tridsať rokov, hoci som nemal vodičák," priznal. Ako človek po amputácii dolných končatín nemal šancu získať papiere. Na internete našiel spôsob riadenia auta pomocou palíc a ten využíva. Nevedno, či má naozaj také brilantné schopnosti alebo možno hovoriť o zázraku, no tri desaťročia sa preváža po cestách na aute bez nôh, ktoré nahrdil palicami. Podľa odborníka na techniku ​​jazdy nie je takmer žiadna šanca, že sa pri takejto jazde niečo nestane. „Takýto vodič má takmer nulovú akcieschopnosť,“ vysvetlil.

Auto môže ridiť aj telesne postihnutý človek, no vozidlo musí byť náležite upravené. Vďaka vývoju technológie je paleta takýchto úprav teraz veľmi široká.