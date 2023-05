Smutný príbeh so šťastným koncom: V babyboxe našli ročné dievčatko! Skoro sa tam nezmestilo, chce ho vychovávať príbuzná

OSTRAVA - Českom, ale aj Slovenskom nedávno zamával prípad, kedy sa matka snažila neoblomne vložiť asi 8-mesačné dieťa do babyboxu - ekvivalentu nášho hniezda záchrany. Nakoniec sa jej to podarilo, no prešlo pár dní a obdobný prípad musia v Česku riešiť opäť - tentokrát matka odložila do babyboxu asi ročné dievčatko, ktoré sa do hniezda ledva zmestilo.

Asi ročné dievčatko našli v Ostravskom Babyboxe v pondelok 8. mája ráno. Podľa organizácie išlo o jubilejné 250. dieťa, ktoré sa podarilo vďaka Babyboxu zachrániť. Dievčatko dostalo meno Karolína a podľa lekárky je v poriadku. "Odhadujem, že má asi rok a je úplne v poriadku," povedala doktorka v službe Sylva Gistingerová. Dievčatko bolo do boxu odložené o 22:17, pričom bola oblečená v červenej kombinéze so ziverkami a na hlave mala bielu čiapku. Hniezdo jej pritom bolo už malé, ledva sa doň zmestila. Podľa organizácie dostalo dievčatko meno podľa dcery Vojtěcha Nováka, ktorý je šéfom Květiny Novák Praha. Ide pritom o priateľa zakladateľa Babyboxu Ludvíka Hessa.

Jubilejní 250. děťátko je Karolína v Městské nemocnici Ostrava! 1. června otvíráme babybox v Nemocnici Neratovice a zdá... Posted by BabyBox - Šance pro odložené děti on Sunday, May 7, 2023

O dieťa sa už prihlásila príbuzná

Vedúci odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ostravského magistrát Zdeněk Živčák však upozornil na novinky v tomto prípade. Podľa jeho slov sa o Karolínku prihlásila jej príbuzná a chce si ho vziať do starostlivosti. O tom, či dieťa bude zverené do starostlivosti pestúnky, alebo ho zveria do starostlivosti príbuznej, bude v utorok rozhodovať súd. "Možnosť zverenia dieťaťa do starostlivosti príbuznej je reálna. O tomto však bude musieť rozhodnúť súd, pretože v túto chvíľu ide o dieťa neznámej identity a tá môže byť určená súdom," upozornil Živčák pre portál idnes.

Ako dodal, nie je dokázané, že by súčasná náročná situácia spôsobovala, že by čoraz viac rodičov malo problém sa o svoje deti postarať. "Situácia matiek samoživiteliek, ktoré sa starajú o viac detí je dlhodobo zložitá, sociálna a ekonomická situácia je častým zdrojom problémov, ktoré sa odrážajú na výchove a vývoje týchto detí," vysvetlil. "Opustenie dieťaťa rodičom v akomkoľvek veku spôsobí dieťaťu vývojové trauma. Možným liekom je umiestnenie do vhodného náhradného rodinného prostredia," uzavrel Živčák.

Pred týždňom v Brne našli polročného chlapčeka

Neubehol pritom ani týždeň od medializovaného prípadu, kedy sa žena v brnenskej nemocnici pokúšala odložiť zhruba polročného chlapečka. Jej zámer však službukonajúci lekár, ktorý jej odporučil obrátiť sa na sociálnych pracovníkov. Žena síce z priestoru nemocnice odišla, bola však neoblomná a po pár desiatkach metroch chlapčeka doslova natlačila do babyboxu. Rovnako, ako Karolína, sa do hniezda takmer nezmestil. Chlapček dostal meno Tomáš.