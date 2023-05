Hrôzostrašné udalosti v belehradskej škole: Priznanie matky, v slzách a v zúfalstve čakali, kým si mohli zobrať deti!

Študenti sú po tragédii, ktorá sa stala, v šoku. O hrôzostrašných scénach svedčia deti, ktorým sa podarilo bezpečne odísť zo školy. Rodičom povedali, že netušili, aká hrôza sa deje, a že si mysleli, že niekto hádže delobuchy na chodbu.

Autentické zábery zo zatknutia strelca, ktoré nakrútili priamo deti v škole.

"Môj syn bol v obradnej sieni na fotení a trieda sa vracala do triedy v momente, keď sa začalo strieľať. Rozprával mi, ako si všetci mysleli, že niekto hádzal delobuchy. Vošli do triedy, ale keďže stále počuli zvuky, viacerí z nich vyšli pred triedu, aby sa pozreli, čo sa deje," dosvedčuje matka jedného z detí navštevujúcich Základnú školu Vladislava Ribnikara podľa stránky blic.rs.

Hovorí, že v tom momente sa jeden z učiteľov rozbehol smerom k študentom a povedal im, aby začali bežať.

Panika a strach sa dali v tom momente krájať

"Nastal všeobecný rozruch. Môj syn mi povedal, ako videl na chodbe zakrvaveného chlapca, ktorý volá po svojej malej sestre. Deťom sa nejako podarilo dostať von na dvor, všetci sme boli na smrť vystrašení, kým sme si deti nevyzdvihli," uviedla matka, ktorá sa ešte stále nevie spamätať zo šoku.

Poukazuje na to, že chlapca, ktorý je podozrivý z masakry, nepoznala a ani jej syn. V stredu okolo 8:30 prišiel strelec do školy a najskôr zabil ochrankára pri vchode a potom odišiel do kabinetu dejepisu, kde vystrelil minimálne jeden náboj na učiteľa a jeho spolužiakov.

Úrady oznámili, že Kosta Kecmanović plánoval tento zločin mesiac a v jeho dome sa našli schémy, náčrty, ako aj „zoznam obetí“.

Našli viac ako 50 nábojníc

Na mieste činu bolo objavených viac ako 50 nábojníc a útočník mal so sebou v batohu štyri Molotovove koktaily. Počas vypočúvania povedal, že ich chcel použiť na to, aby zabránil ostatným vstúpiť do školy, kým nedokončí, čo chcel urobiť.

Masaker spáchal zbraňou, ktorú ukradol svojmu otcovi, ktorého včera zadržali a vypočúvali. Ako sa Telegraf.rs dozvedel, otec polícii povedal, že všetky zbrane schovával v trezore s kódom a že nevie, ako chlapec kód zistil.

Syn vraj prvýkrát strieľal už ako 12-ročný

Priznal, že na strelnicu zobral so sebou aj syna a že chlapec prvýkrát vystrelil, keď mal len 12 rokov. Kosta Kecmanović nemôže byť za tento trestný čin trestne zodpovedný, pretože nemá ani 14 rokov.

Počas mimoriadneho prejavu prezident Srbska Aleksandar Vučić navrhol zavedenie desiatich opatrení, ktoré by zabránili tomu, aby sa niečo také v Srbsku opakovalo. Jedným z týchto opatrení je zníženie hranice trestnej zodpovednosti zo 14 na 12 rokov.

Včera večer si takmer vo všetkých mestách Srbska uctili obete streľby. Občania na námestiach zapálili sviečky a nechávali kvety a hračky.