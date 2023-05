MIMORIADNY ONLINE Masaker na škole: Polícia zverejnila detaily streľby! Útočník všetko plánoval, našli u neho zoznam mien obetí 

Dianie okolo krvavej drámy sledujeme ONLINE

14:12 - "Plánoval svoj čin mesiac. KK to plánoval dlho, motív nezverejnil. Zbraň zobral z otcovho bytu a priniesol ju so štyrmi zápalnými fľašami," povedal Milić .

14:05 - "Mal zoznam. Náčrt vyzerá ako z videohry alebo z hororu, čo naznačuje, že si podľa tried školy do detailov naplánoval, do ktorej triedy vstúpi a ako a ktoré dieťa zlikviduje," uviedol Milić.

14:00 - Na tlačovej konferencii vlády Srbska ukázal Milić aj zoznam, ktorý polícia našla u chlapca útočníka. Na tom zozname sú mená detí, ktoré plánoval zabiť.

13:59 - Chlapec, ktorý spáchal masaker v škole, zavolal políciu o 8:42 a povedal, že zabil študentov svojej školy - prezradil Veselin Milić, vedúci policajného oddelenia mesta Belehrad. Útočníka označil ako Kostu Kecmanovića a dodal, že zločin plánoval mesiac.

13:56 - Jedno dievča, ktoré dostalo strelnú ranu do hlavy, je v kritickom stave - povedala ministerka Dr. Danica Grujićić. Na tlačovej konferencii ledva hovorí roztraseným hlasom.

13:44 - Minister školstva Marko Ružić oznámil, že padlo rozhodnutie vyhlásiť trojdňový smútok , ktorý potrvá od 5. do 7. mája.

13:43 - Srbská vláda začala mimoriadnu tlačovú konferenciu ohľadom streľby na škole vo Vračari. Začala minútou ticha.

13:34 - Operácie troch detí a učiteľky, ktoré boli ošetrené na urgentnom príjme, stále prebiehajú, operácia dievčaťa s poranením hlavy je ukončená a dievča je v stabilizovanom stave.

13:29 - Po dnešnej tragédii, ktorá sa stala vo Vračari, keď štrnásťročný chlapec zabil dozorcu a osem žiakov, zrušili popoludňajšie vyučovanie vo všetkých belehradských školách.

13:23 - Neoficiálny dôvod masakry v škole v Belehrade: Ako píše server novosti.rs, Kosta K. dostal jednotku z dejepisu (u nás päťka) a to ho mohlo podnietiť k pomste.

13:06 - "Môjho vnuka postrelil spolužiak. Stratil vedomie... Prijali ďalšie dievča. Dostala ranu do hlavy a je vo veľmi vážnom stave," s trasúcim sa hlasom cez slzy povedala pre Blic stará mama chlapca, ktorého postrelil spolužiak.

13:05 - Autentické zábery zo zatknutia strelca, ktoré nakrútili priamo deti v škole.

13:03 - Deti Tomislava Momirovića, ministra vnútorného a zahraničného obchodu, boli v čase streľby v Základnej škole „Vladislava Ribnikara“ vo Vračari. Chodia do druhej triedy a v čase streľby sa našťastie v blízkosti toho miesta nenachádzali, takže ich po nešťastnej udalosti úspešne evakuovali.

12:56 - V byte strelca prebieha policajná razia.

12:47 - Strelec trafil učiteľku Tatjanu Stevanović do krku.

Postrelená učiteľka Tatjana Stevanović

12:44 - Zavraždeným strážcom je Dragan Vlahović, ktorý bol považovaný za mimoriadne starostlivého a pozorného k deťom.

Zastrelený ochrankár Dragan Vlahović

12:42 - Srbské médiá priniesli prvé spovede očitých svedkov masakra. Podľa jednej z preživších mal strelec najskôr usmrtiť ochrankára, ktorý ho chcel odzbrojiť.

12:38 - Strelec je podľa neoficiálnych informácií synom významného srbského lekára, rádiológa V.K.

12:37 - Strelec, ktorý chodil do siedmej triedy, celkovo vystrelil 15 rán z dvoch zásobníkov.

12:36 - Podľa informácií z nemocnice je momentálny stav pacientov nasledovný:

Chlapec - 13 ročný v kritickom stave so strelným poranením hlavy.

Tri deti vo veku 13 rokov prevezené do nemocnice v Tiršove majú strelné poranenia nôh a rúk.

Učiteľka dejepisu Tatjana má strelné poranenie brucha.

Ďalšie tri deti majú rôzne strelné poranenia brucha, dolnej končatiny a ruky.

12:33 - Učitelia pribehli, zamkli školu, kázali nám nevychádzať: Spoveď vystrašeného žiaka zo školy v Belehrade: "Nepočul som streľbu, ale videl som učiteľov bežať... Zamkli školu, učitelia nám povedali, aby sme nevychádzali vonku..."

12:26 - Pri streľbe zahynulo sedem dievčat, jeden chlapec a dozorca. Jedno dieťa podstupuje urgentnú operáciu.

12:22 - Slávny srbský basketbalista Duško Savanović bol medzi rodičmi, ktorí čakali, kým polícia vyvedie ich deti zo školy.

12:20 - Kosta K. nemal pri sebe len pištole, v batohu, ktorý si nechal v kabinete, sa našli tri zápalné fľaše, píše server novosti.rs.

Zábery z miesta masakru

Polícia dostala telefonát o streľbe na základnej škole Vladislava Ribnikara v Belehrade v mestskej časti Vračar zhruba o 8.40. Strelcom je žiak siedmeho ročníka Kosta K., ktorý zo zbrane svojho otca niekoľkokrát vystrelil na ostatných žiakov a ochrankára školy, uviedla polícia vo vyhlásení. Podľa blic.rs chlapcov otec mal registrované dve zbrane, jednu kalibru 9 mm a zatiaľ sa nevie, či strieľal z oboch.

Po chlapcovom besnení zostala spúšť. Stalo sa to na hodine dejepisu, tam zabil piatich spolužiakov a troch na chodbe. Do nemocnice prijali 12 detí, z toho osem zomrelo, 3 skončili na jednotke Intenzívnej staroslivosti a jedno dievča práve operujú. Podľa neoficiálnych informácií strelca zadržala polícia na školskom dvore.

Masové streľby v Srbsku sú mimoriadne zriedkavé. Odborníci však viackrát upozornili na riziko spôsobené množstvom zbraní, ktoré medzi ľuďmi zostali po vojnách v 90. rokoch.