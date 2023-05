Mrazivé svedectvá po streľbe na základnej škole: Ľahol som si vedľa mŕtveho spolužiaka, vďaka tomu som prežil

Polícia dostala telefonát o streľbe na základnej škole Vladislava Ribnikara v Belehrade v mestskej časti Vračar zhruba o 8.40. Strelcom je žiak siedmeho ročníka Kosta K., ktorý zo zbrane svojho otca niekoľkokrát vystrelil na ostatných žiakov a ochrankára školy, uviedla polícia vo vyhlásení. Podľa blic.rs chlapcov otec mal registrované dve zbrane, jednu kalibru 9 mm a zatiaľ sa nevie, či strieľal z oboch.

Mama jedného z chlapcov, ktorý masaker prežil, opísala najhoršie chvíle v živote. „Môj syn bol v kabinete, keď Kosta spustil na nich paľbu. Pred istou smrťou ho zachránilo to, že si rýchlo ľahol vedľa svojho mŕtveho spolužiaka a predstieral, že je mŕtvy. V momente, keď už výstrely nepočul, celý zakrvavený vyskočil z okna, utekal domov a medzi dverami mi zúfalým hlasom povedal: ´Zabil ich všetkých, všetkých´,“ priblížila. Ako dodala, jej syn je po strašidelnom zážitku vo veľkom šoku.

Bol pokojný a milý, toto som od neho nečakal

„Môj syn mal šťastie. Učiteľ angličtiny niektorých zamkol vo svojej kancelárii, aby boli v bezpečí. Syn poznal chlapca, ktorý zastrelil žiakov a strážnika Dragana, obľúbeného medzi deťmi,“ hovorí otec ďalšieho zo žiakov, ktorí prežili. „Ten chlapec bol preložený počas semestra z A do B zmeny a pokiaľ viem, jeho kamaráti sa k nemu správali zle. Bol obeťou rovesníckeho násilia a na naliehanie svojich rodičov bol preradený na inú zmenu,“ povedal. Pamätá si ho ako pokojného a dobrého žiaka, od ktorého asi nikto podobný čin nečakal.

Myslela som si, že niekto hádže petardy

Žiačka základnej školy, ktorá na vlastné oči videla ako ochrankár po výstrele padá k zemi, si najskôr myslela, že niekto hádže petardy. Útočníka poznala a nenapadlo by jej, že je niečoho takého schopný. „Mala som hodinu telesnej výchovy a išla som na horné poschodie. Zbehla som späť a povedala učiteľke telocviku, že akoby sa tam strieľalo. Zostali sme všetci pokope, čakali na políciu a potom sme počuli ďalšie výstrely,“ opísala chvíle hrôzy. Ako podotkla, vôbec nerozumie, prečo to chlapec urobil. „Neviem, či tam boli nejaké náznaky. Bol milý, tichý, mal dobré známky. Nikdy by som nepovedala, že by bol niečoho takého schopný,“ dodala.