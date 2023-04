Šokujúca správa: Putin mal uniknúť atentátu, médiá zverejnili detaily kamikadze akcie s výbušninami

V pondelok 24. apríla 2023 sa v Rusku objavil veľmi zvláštny nález: V lese neďaleko ruskej metropoly Moskva objavili havarovaný bojový dron naplnený niekoľkými kilogramami výbušnín, uviedla štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na bezpečnostné zložky. Medzičasom sú známe ďalšie podrobnosti o projektile: Lietajúci stroj bol podľa všetkého poslaný do Moskvy, aby zabil šéfa Kremľa Vladimira Putina!

Podľa informácií sa dron nájdený pri Moskve rozlomil na polovicu. "Dron je momentálne skúmaný a je určené, kto ho vypustil a kam letel," uviedol hovorca bezpečnostných orgánov krátko po nájdení trosiek dronu. V blízkosti Moskvy sa nachádza množstvo vojenských zariadení. Dron sa vraj medzičasom podarilo identifikovať: Podľa „Bildu“ je objektom dron stredného doletu UJ-22 z Ukrajiny, lietadlo dokáže prekonať vzdialenosť až 800 kilometrov.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Bild uvádza, že havarovaný dron mal za cieľ zavraždiť Vladimira Putina na Ukrajine. Kamikadze dron očividne tesne minul cielený nový priemyselný park neďaleko Moskvy. Podľa ukrajinského aktivistu Jurija Romanenka nedávno unikli ukrajinským tajným službám informácie, že Vladimir Putin zostane v priemyselnom parku v Rudneve, kremeľské kruhy ešte predtým informovali, že Putin navštívi priemyselný závod v Moskve.

Путин, мы все ближе



Все видели новость о дроне который долетел до Москвы, но не взорвался? Так-вот, дрон этот летел не просто так. На прошлой неделе наши разведчики получили информацию о поездке путина в индустриальный парк в Руднево. Удалось даже заполучить карту поездки по… pic.twitter.com/F2u8kClhPO — Yuriy Romanenko (@shan_yan) April 24, 2023

Dron bol preto vyslaný na 500-kilometrovú cestu do Ruska, aby zničil kremeľského despotu. Objekt však spadol asi 20 kilometrov od zamýšľaného cieľa a zrútil sa na zem neďaleko obce Voroskogo. Ak by aj údajný pokus o zabitie Putina zlyhal, let bezpilotného lietadla už na Ukrajine oslavujú, pretože sa dostal blízko pred Moskvu, „Bild“ sa odvoláva na slová Jurija Romanenka „Putin, sme čoraz bližšie!“.