Polícia zverejnila drsné VIDEO lovenia pašerákov drog: Dovolenkári na pláži prežili najhoršie sekundy v živote

Celý incident sa stal minulý týždeň v piatok, informovali miestne médiá. Kriminalisti boli oboznámení s podozrením, že motorový čln blížiaci sa zo severoafrického pobrežia preváža drogy. Námorná polícia neváhala zakročiť a podozrenie sa potvrdilo. Po naháňačke zaistili neuveriteľných 1200 kilogramov hašiša. Pašeráci sa však časti drog zbavili priamo pri úteku a plechovky a balíčky plné drog hádzali do mora. Je teda pravdepodobné, že časť nákladu by stále mohlo vyplaviť more.

Podľa dostupných informácií sa pašeráci najskôr snažili náklad vyložiť v Cala Sa Nau na dva džípy. Príchod hliadkujúcich vozidiel ich však vystrašil a tak rýchlo nasadli na čln, pričom na mieste zanechali pár balíčkov a nádoby s benzínom. Na základe informácii od hliadky potom konala už priamo námorná polícia. Naháňačka skončila až v obľúbenej destinácii pre turistov, v Cala d´Or, kde sa pašeráci pokúšali uniknúť polícii. Jeden z troch pašerákov bol zadržaný ihneď, dvom sa podarilo utiecť a skryť sa, no hliadka ich našla a zatkla v sobotu ráno.