Vodca venezuelskej opozície Guaidó bol nútený opustiť územie Kolumbie

Nemenovaný zdroj venezuelskej opozície pre agentúru AFP dodal, že Guaidó následne odcestoval komerčným letom do USA. Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí incident s Guaidóom nepotvrdilo, aj keď minister zahraničných vecí Álvaro Leyva predtým upozornil, že Guaidóova návšteva by mohla naraziť na prekážky, pretože "vstúpil (do krajiny) nevhodným spôsobom a my v Kolumbii rešpektujeme zákony".

Opozičný zdroj pre AFP potvrdil, že Guaidó pri príchode do Kolumbie neprešiel procedúrou na imigračnom úrade. Samotný Guaidó vo svojom vyhlásení uviedol: "Práve som dorazil do Kolumbie rovnakým spôsobom ako milióny Venezuelčanov predo mnou - pešo." Konferenciu, na ktorú Guaidó do Bogoty pricestoval, organizuje kolumbijský prezident Gustavo Petro. Petro vystupuje ako sprostredkovateľ medzi venezuelskou vládou a opozíciou, pričom sa pokúša oživiť rokovania medzi oboma stranami, ktoré sa začali v Mexiku v roku 2021, ale v novembri minulého roku sa dostali do slepej uličky.

Galéria fotiek (2) Juan Guaidó

Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix

Na utorkovej konferencii sa očakáva účasť predstaviteľov približne 20 krajín vrátane Spojených štátov. Guaidó ani venezuelský prezident Nicolás Maduro na ňu nie sú oficiálne pozvaní. Guaidó sa v roku 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura v prezidentských voľbách v roku 2018 bolo protiprávne. Ako faktického vodcu Venezuely ho vtedy uznalo viac ako 50 krajín sveta.

Rozdelená venezuelská opozícia však na prelome rokov 2022-23 odhlasovala rozpustenie svojej symbolickej "dočasnej vlády" a Guaidóa stiahla z líderských postov. Agentúra AFP pripomenula, že za Petrovho predchodcu, pravicového prezidenta Ivána Duqueho, bola Kolumbia hlavným regionálnym podporovateľom Guaidóa a prerušila diplomatické vzťahy s Madurovou vládou. Ľavicový prezident Petro ale toto rozhodnutie zvrátil a namiesto toho prevzal vedúcu úlohu v procese zameranom na ukončenie venezuelskej krízy prostredníctvom rokovaní.