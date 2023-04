Televízny svet sa zahalil do smútku: Náhlu smrť kamaráta potvrdil známy herec, prominentný kuchár zomrel príliš mladý!

Galéria fotiek (4) Prominentný kuchár Radek Jakub opustil tento svet až príliš mladý: Jeho odchod potvrdil dlhoročný kamarát.

Zdroj: Getty Images, Facebook/ Radek Jakubec - Chef

PRAHA – Celý gastronomický svet sa ponoril do smútku potom, čo ho navždy opustil známy televízny šéfkuchár Radek Jakubec. Do oslavy 38. narodenín mu chýbal len týždeň, do cesty mu však vkročila zákerná choroba. Jeho odchod so smútkom v hlase potvrdil aj jeho dlhoročný kamarát a bývalý kolega z Českej televíznej šou Radek Kuchař (44).