Zásadné novinky v prípade tragédie: Majiteľmi veľkej a zrútenej garáže sú zazobaní bratia

NEW YORK - Megabohatí majitelia parkovacej garáže Financial District, ktorá sa v utorok zrútila, zabila jedného robotníka a zranila niekoľko ďalších, sú bohatí Newyorčania z luxusných predmestí, ktorí už desaťročia kupujú a predávajú nehnuteľnosti, ukazujú mestské záznamy.

Dvaja bratia, Alan a Jeffrey Henick, založili spoločnosť s názvom 57 Ann Street Realty Associates a v decembri 1988 si vzali hypotéku vo výške 3 miliónov dolárov na kúpu pozemku, podľa záznamov o nehnuteľnostiach, píše New York Post. Nebola to však ich jediná aktivita.

Alan Henick tiež riadil spoločnosť WB Acquisition, ktorá v roku 2012 predala komerčnú nehnuteľnosť v blízkosti nábrežia v Brooklyne developerskej skupine za takmer 20 miliónov dolárov, uvádza webová stránka s nehnuteľnosťami The Real Deal.

A podľa verejných záznamov je generálnym riaditeľom spoločnosti Western Carpet and Linoleum so sídlom v Brooklyne, storočného podniku pôsobiaceho v tej istej štvrti Williamsburg.

Jeffrey Henick na svojom profile na LinkedIn napísal, že je riaditeľom Wickshire Capital, LLC, firmy registrovanej v Delaware, ktorú vedie od roku 2011. Dvojica si počínala dobre, o čom svedčia aj ich mamutie domovy.

Alan vlastní ohradený dom v hodnote 1,4 milióna dolárov v meste Syosset v štáte New York, ktorý je zamaskovaný v lese na konci dlhej príjazdovej cesty lemovanej rododendronmi.

Jeffrey vlastní honosnejší pozemok v Armonku v štáte New York. Je to sídlo so 6 spálňami a 7 kúpeľňami na rozľahlom trakte, ktorý zahŕňa bazén, tenisové kurty a knižnicu. Umiestnil ho na trh za skvelých 3,9 milióna dolárov.

Jeffrey tiež vlastní luxusný dvojizbový byt v Miami za 3,4 milióna dolárov, ktorý kúpil v roku 2021.

Bohaté duo bude pravdepodobne pod zvýšeným dohľadom po tom, čo sa ich parkovacia garáž na 57 Ann Street v utorok popoludní zrútila.

Predbežné správy vyšetrovateľov hovoria, že katastrofu pravdepodobne spôsobil vek budovy, ako aj počet áut zaparkovaných na jej hornej palube.

Manhattanská okresná prokuratúra však začala oficiálne vyšetrovanie, prečo storočná stavba padla. Mestské záznamy uvádzajú štyri priestupky majiteľov budovy, pričom všetky súviseli so stavebnými problémami.

Nie je však jasné, či niektoré chyby alebo zlyhania, ktoré inšpektori zistili, prispeli k zničeniu konštrukcie.

Jeden muž Willis Moore (†59) zomrel pri kolapse budovy. Záchranári napokon jeho zakliesnené telo v stredu popoludní vyslobodili a odovzdali mestskému lekárovi.