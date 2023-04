V Chartúme uviazli desaťtisíce ľudí: Koniec bojov je v nedohľadne

V Chartúme sa podľa nich ozývala delostrelecká paľba, počuť bolo i lietadlá vykonávajúce nálety. Najviac zasiahnuté je tamojšie letisko a veliteľstvo armády. Ťažké boje však pokračovali aj na iných miestach v krajine. Množstvo domácností zostalo v Chartúme bez dodávok elektriny alebo tečúcej vody, obyvateľom sa minuli zásoby pitnej vody, potravín, paliva či liekov. Miestny systém zdravotníctva v podstate skolaboval, uviedli sudánske lekárske odbory.

Mŕtve telá na uliciach

Svedkovia uviedli, že na uliciach sudánskej metropoly, ktorá má približne päť miliónov obyvateľov, ležia mŕtve telá. V stredu zlyhalo ďalšie prímerie, ktoré malo zastaviť boje medzi sudánskou armádou vedenou de facto prezidentom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), na čele ktorých stojí Burhánov námestník Muhammad Hamdán Daklú.

Galéria fotiek (4) Zničený Chartmún

Zdroj: SITA(AP Photo/Marwan Ali)

Humanitárna tragédia

Nemecká humanitárna organizácia Welthungerhilfe varovala, že situácia, ktorá sa naďalej zhoršuje, môže vyústiť do "humanitárnej tragédie". Aj pred vypuknutím najnovšej vlny násilia hladoval v Sudáne jeden z piatich obyvateľov , upozornila organizácia s tým, že situácia je mimoriadne vážna predovšetkým v západosudánskom regióne Darfúr.

Boje si od soboty vyžiadali už najmenej 300 obetí, píše agentúra AFP. Do utorka zo sudánskej metropoly ušli tisícky ľudí a 70 percent tamojších nemocníc v dôsledku bojov nie je schopných prevádzky. Napätie medzi oboma stranami v posledných mesiacoch eskalovalo. Príčinou je spor o to, akým spôsobom by mali byť RSF integrované do armády a kto by mal na tento proces dohliadať. Je to kľúčový prvok rozhovorov o finalizácii dohody, ktorá by v Sudáne po vojenskom prevrate z roku 2021 opäť nastolila civilnú vládu.