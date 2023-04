Policajti prichytili zlodeja priamo pri čine: Neverili vlastným očiam, TOTO sa snažil ukradnúť

archívne video

Pražskí policajti boli v sobotu 15. apríla podvečer privolaní pražskej Libne, kde sa mal do rodinného domu vlámať zlodej (32). Ako informuje Policie České republiky, podarilo sa mu nájsť predlžovací kábel, vankúš a plastové stolné hodiny, ktoré si chcel zobrať so sebou. Do týchto chvíľ nie je celkom jasné, prečo zlodej odcudzil práve tieto tri veci. Bolo to v podstate jedno, keď ho polícia prichytila priamo na mieste činu.

Bizarný úlovok

Kriminálnik najprv preskočil plot a následne rozbil sklenenú výplň na balkónových dverách. To mu umožnilo dostať sa dnu. Keď si všetky tri kradnuté veci ukladal na balkón, zbadali ho privolaní policajti. Zrejme v okolí niekto počul zvuk rozbitého skla a zavolal pomoc. Z videa, ktoré uverejnila na sociálnych sieťach Policie ČR je vidieť, ako sa zlodej policajtov očividne bojí. Keď mu chceli nasadiť putá, bol v takom strese, že nereagoval na príkaz dať si ruky za chrbát.

Muži zákona napokon zlodeja zadržali pomocou donucovacích prostriedkov. Je podozrivý zo spáchania trestného činu krádeže a porušovania domovej slobody. V prípade vynesenia rozsudku mu hrozí trojročný nepodmienečný trest za mrežami.