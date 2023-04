Škandál na najvyššej úrovni! Lekár českej delegácie obťažoval kórejskú hygieničku, jeho správanie bude mať dohru

archívne video

Česká republika sa spamätáva z trapasu, ktorý vyviedol jeden z členov delegácie počas návštevy Južnej Kórei. Minister dopravy Martin Kupka (47) ani vo sne netušil, že bude spájaný so škandálom, ktorý pobúri túto ázijskú krajinu. Incident sa mal odohrať hneď po pristátí českej delegácie na letisku v Busane. Informuje o tom MF Dnes. Ku všetkým členom delegácie aj posádky lietadla pribehli kórejskí hygienici a hygieničky a všetkým zmerali teplotu. Bolo to nevyhnutné proticovidové opatrenie. Lekár českej delegácie (iniciály IK) mal v tej chvíli v podnapitom stave udrieť po zadku jednu z hygieničiek.

Ako sa neskôr zistilo, doktor mal aj hodnosť podplukovníka, takže do blamáže je okrem českého rezortu zahraničia zapojené aj ministerstvo obrany. Zastupiteľský úrad ČR v Soule je už v kontakte s tamojšou vládou. "Cieľom je rýchle riešenie daného prípadu, pričom plne rešpektujeme nezávislosť vyšetrovania na juhokórejskej strane. Veľvyslanectvo tiež poskytuje danému českému občanovi štandardnú konzulárnu asistenciu," uviedol pre Blesk.cz hovorca českého rezortu zahraničia Daniel Drake. Poukazoval na to, že vinník sa s českou delegáciou do Prahy už nevrátil.

Toto tvrdenie potvrdilo aj vyhlásenie ministerstva obrany, podľa ktorého bol dotyčný po prílete a následnej kontrole obvinený z krajne nevhodného správania voči vojenskému personálu hostiteľskej krajiny. Hovorca rezortu David Jareš dodal nasledovné: "Napriek tomu, že ide o poľutovaniahodné zlyhanie jednotlivca, po dôkladnom prešetrení incidentu bude lekár Ústavu leteckého zdravotníctva Praha riešený disciplinárne. Podobná situácia sa už nemôže zopakovať."

Alkohol na palube

Na palube vládneho špeciálu je v ponuke okrem nealkoholických nápojov aj víno, pivo alebo šampanské. Po tomto škandále a vyhlásenia ministerstva obrany, sa zrejme ponúka zúži len na nealko. Napokon, pri spiatočnej ceste do Prahy bol už alkohol na palube zakázaný. Blesk informuje, že v roku 2016 došlo k úprave pravidiel pre pitie alkoholu počas oficiálnych ciest štátnikov. Vtedajší minister obrany Martin Stropnický zakázal podávanie tvrdého alkoholu. Podľa ministra Kupku nemal incident v lietadle žiadny vplyv na plánované rokovania s juhokórejskými predstaviteľmi.

Zastali sa ho podnikatelia

Lekára sa podľa Seznam Zprávy zastala skupina podnikateľov, ktorá bola na misii prítomná. Tí údajne napísali list so svojimi tvrdeniami. "Sedel som cez uličku ako priamy sused podplukovníka. Vylučujem, vzhľadom na moju blízkosť pri incidente, sexuálne napadnutie," uvádza svoje svedectvo podnikateľ Luboš Vaněk. "Nebola som svedkom žiadneho výkriku alebo odskočenia pracovníčky. Pán podplukovník vstával ťažko a pomaly, pretože bol indisponovaný únavou po lete," opisuje ďalšia svedkyňa Klára Sovová.

Viaceré názory sa prikláňali k tomu, že v lietadle bol počas hygienickej kontroly chaos a nechcený čin lekára sa stal navyše pod vplyvom stiesneného priestoru v uličke medzi sedadlami. Sprievodnej podnikateľskej misie ministra dopravy Martina Kupku sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov českých firiem z Hospodárskej komory.