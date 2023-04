Desivé tajomstvo: Nemecký farár bol poriadny...Celá pravda vyšla na povrch až po jeho smrti

Farár zo západného Nemecka bol v skutočnosti úplne iným človekom, ako ho poznalo celé jeho okolie. Dokonca aj pred blízkymi a rodinou dokázal ukryť svoje veľké tajomstvo, až pokým nezomrel, píše Fakt.pl s odvolaním sa na nemecký Rhein-Zeitung. Dillinger sa narodil v nemeckom Trieri, kde sa stal diecéznym kňazom. Za svoje odhodlanie pomáhať rozvoju Afriky dostal Federálny kríž za zásluhy.

Veľké odhalenie

Na sklonku života ho trápila demencia, preto sa oňho staral synovec Steffen. Posledné roky žil v ústraní v meste Friedrichsthal. Edmund Dillinger sa dožil 87 rokov, no v novembri 2022 opustil tento svet. Po jeho smrti sa pustil synovec do veľkého upratovania. To, čo našiel v kancelárii, zmenilo jeho pohľad na strýka o stoosemdesiat stupňov. Pri pohľade do krabíc takmer prestal dýchať.

"Zrazu som v ruke držal niečo strašné. Bol som ako prikovaný," priznal Steffen Dillinger. Nemci uvádzajú, že farár od 60. rokov minulého storočia natočil približne 700 pornografických scén. Zobrazujú najmä mužov, ale jednoznačne aj neplnoleté osoby. Niektoré z fotografií sú podľa tlačových správ z natáčania tvrdého porna. "Stále to stupňoval a scénky boli čoraz odvážnejšie. Nemal žiadne zábrany. Zrejme sa ani nebál," povedal znechutene synovec bývalého farára. Edmund Dillinger si dokonca písal aj denník, kde opísal sexuálne zneužívanie jednej zo svojich obetí.

Edmund Dillinger galt in konservativen Kirchenkreisen jahrzehntelang als Vorbild. Ich bin ihm in solchen Kreisen auch mehrfach begegnet. Gott sei ihm nicht allzu gnädig. #Kirche #katholisch #Missbrauch #Priester #Ekelhttps://t.co/MTMMPim5oP pic.twitter.com/suS37XSQx8 — Wolfgang F. Rothe (@WolfgangFRothe) April 14, 2023

"Nemohol som tomu uveriť. Toho materiálu bolo tak strašne veľa. Zdokumentované zábery by sa dali pozerať bez opakovania 50 rokov. Točil to najmä počas rôznych pútí, cirkevných táborov, či výprav do Afriky," doplnil znechutene synovec Steffen.

Obvinenia prišli už skôr

Obvinenia na adresu farára Edmunda Dillingera sa objavili už v roku 2012. Riešili sa sexuálne útoky zo 70. rokov minulého storočia, ktoré mal mať na svedomí. V tom čase išlo o prvé takéto obvinenia. Prípad sa dostal dokonca na prokuratúru, no vyšetrovanie bolo pre premlčanie zastavené.