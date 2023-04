Žraloci z Wall Street šokujú: Mladým odkazujú, aby kašľali na finančníctvo, TOTO budú najviac žiadané povolania!

BRATISLAVA - Rozmýšľali ste už nad tým, čo bude jedného dňa z vašich ratolestí. Možno je náš pracovný trh do istej miery odlišný od toho za veľkou mlákou, no posledné prieskumy a závery zo známej Wall Street odkazujú ďalším generáciám, aby skôr skočili po týchto povolaniach a nevyberali si finančníctvo! Je tu totiž veľká hra s ohňom, ktorej obrátky ešte zvýšil príchod vynovenej umelej inteligencie, ktorá môže pripraviť o prácu státisíce ľudí.

Posledný prieskum MLIV Pulse so 678 respondentmi priniesol web Bloomberg. V nich sa zameriavali na terajších škôlkarov, no aj na stredoškolákov. Investori totiž tvrdia, že pre dnešných škôlkarov bude najlepšie, keď sa stanú lekármi. Stredoškolákom odporúčajú kariéru v technike.

Terajší škôlkari by mali o pár rokov skočiť po zdravotníctve

Pri škôlkároch má práve zdravotnícka starostlivosť takmer 40-percentnú podporu od tamojších ľudí. Nasledujú technológie, a až tretí skončil s veľkým odstupom finančný sektor a za ním v tesnom závese sociálne siete či šport.

Padajú tu aj argumenty, že pracovné miesta v lekárskych oblastiach často zahŕňajú oveľa viac medziľudských interakcií, čo sa zatiaľ zdá ťažké nahradiť generatívnymi programami AI, ako je napríklad najnovšia verzia ChatGPT. Lekárska kariéra by mala absolventom prinášať slušné ohodnotenie už o 12 rokov.

Zmena hry u absolventov stredných škôl

Aj keď ste si možno mysleli, že investori sa zachovajú podobne aj pri predchádzajúcej generácii, tak ste na omyle. Stredoškolákom odporúčajú vybrať si práve kariéru informačných technológií. Neodrádza ich ani komplikovaná situácia a prepúšťanie u gigantov ako Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. či Alphabet Inc. Technologické znalosti sú považované za čoraz dôležitejšie vo svete, ktorý je čoraz viac ovplyvnený digitálnymi platformami, aj keď sa niektorí obávajú, že AI môže predstavovať hrozbu pre niektoré pracovné miesta na základnej úrovni.