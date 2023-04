Európa by sa nemala obmedzovať len na obranu svojho vlastného mieru, tvrdí Baerbocková

KARUIZAWA - Európa by sa nemala obmedzovať len na obranu svojho vlastného mieru a pri svojom konaní musí zaujať široký pohľad na svet. Povedala to v pondelok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Informovala o tom agentúra AFP.

Európania sa podľa jej slov nesmú stiahnuť do svojich ulít. "Nesmieme sa obmedziť na obranu európskeho mieru, pretože čelí útoku," povedala Baerbocková po rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín G7 v Japonsku. Témou stretnutia bola Čína, pripomína AFP. Francúzsky prezident Emmanuel Macron 9. apríla uviedol, že Európa by sa mala vyhýbať krízam, ktoré nie sú jej. Tieto vyjadrenia vyvolali sporné reakcie, pripomína AFP. "Musíme konať zvrchovane a nezávisle so širokým pohľadom na svet, najmä keď iní náhle podnikajú kroky, ktoré škodia nám lebo iným," dodala nemecká ministerka.

Baerbocková varovala pred hororovým scenárom

Baerbocková tiež upozornila, že Čína chce nahradiť existujúce, záväzné medzinárodné pravidlá svojimi vlastnými pravidlami. Ako príklad uviedla agresívne správanie Pekingu v sporných vodách vrátane budovania umelých ostrovov. Takéto konanie podľa jej slov ohrozuje medzinárodný poriadok v indo-tichomorskej oblasti. Baerbocková minulý týždeň počas návštevy Číny varovala pred hororovým scenárom v prípade vojenskej eskalácie v Taiwanskom prielive.