Švédska prokuratúra obvinila muža zo šírenia tajných vojenských informácií

"Považujem to za hrubý zločin, keďže sa to týka veľkého počtu zariadení, ktoré sú dôležité pre schopnosť Švédska brániť sa v prípade vojny," povedal prokurátor Lars Hedvall. Podľa neho zverejnenie predmetných informácií by mohlo "uškodiť národnej bezpečnosti". Spravodajkyňa švédskeho bulvárneho denníka Aftonbladet vo svojom článku píše, že úrady nemajú "nijaké podozrenie", že by bol obvinený muž "v spojení s nejakou zahraničnou mocnosťou".