Francúzska Ústavná rada schválila kontroverznú dôchodkovú reformu

Po rozhodnutí môže zákon o dôchodkovej reforme vstúpiť do platnosti do 15 dní. Po troch mesiacoch hromadných protestov a štrajkov ide pre Macrona o víťazstvo, ktoré však podľa analytikov dosiahol za cenu vážneho poškodenia svojej popularity. Rada pôsobiaca ako ústavný súd Francúzska v stanovisku uviedla, že zákon je z veľkej časti v súlade s ústavou. Platí to aj o ústrednom ustanovení, že vek odchodu do dôchodku sa v krajine zvýši zo 62 na 64 rokov.

Galéria fotiek (3) Protesty proti dôchodkovej reforme vo Francúzsku

Zdroj: SITA/AP Photo/Lewis Joly

Zrušila tiež šesť ustanovení, ktoré podľa nej nie sú zásadné pre podstatu reformy. Zamietla aj návrh francúzskej ľavice na referendum o alternatívnom zákone, ktorý by ponechal vek odchodu do dôchodku na 62 rokoch. Francúzska vláda dosiahla schválenie zákona za pomoci ústavného článku 49.3, teda bez hlasovania v dolnej komore parlamentu. Jej návrh i spôsob jeho presadenia podnietili početné štrajky a protestné zhromaždenia, ktoré mesiace narúšali verejný život v krajine a končili sa miestami násilím so stovkami zranených.

Protesty sa podľa francúzskej polície očakávajú aj po oznámení rozhodnutia Ústavnej rady. V priebehu dňa už hlásili blokády ciest či vchodov do škôl a priemyselných zón. Prieskumy ukazujú, že dve tretiny Francúzov sú proti tomu, aby museli pracovať o dva roky dlhšie. Macron zmenu opakovane označil za nevyhnutnú, aby sa dôchodkový systém nedostal v najbližších rokoch do veľkých deficitov.