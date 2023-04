Smrti unikli len o vlások: Desivé momenty! Auto zrazilo rodinu aj s kočíkom, ženu odhodilo niekoľko metrov do stĺpu

Na Veľkonočný pondelok sa rodina s malým dieťaťom v kočíku vybrala na prechádzku. Na priechode pre chodcov na Dvořákovej ulici v Jihlave prechádzali cez cestu. Na cestu vstúpili v momente, keď z oboch strán nešlo žiadne vozidlo. Z jednej strany sa však neobvykle rýchlo bez brzdenia blížilo strieborné osobné úžitkové vozidlo. Podľa videozáznamu je zrejmé, že vodič išiel konštantnou rýchlosťou a spomaliť neplánoval. Keď sa dvojica aj s kočíkom dostala takmer na chodník, do ženy a muža auto vrazilo. Náraz ženu vymrštil do vzduchu, letela pár metrov a udrela sa do betónového stĺpu. Zatiaľ čo muž sa ešte dokázal postaviť, žena to skúsila, no zrejme zranenia jej nedovolili vstať.

Hovorca záchranárov Petr Janáček povedal pre český Blesk, že na mieste ošetrili jednu ťažko zranenú osobu a letecky ju transportovali do nemocnice v Brne. Prípadom sa zaoberá aj polícia. Podľa dostupných informácií bola v tom čase vypnutá signalizácia na križovatke. „Vodič pred križovatkou, kde bola v danú chvíľu vypnutá svetelná signalizácia, sa zrejme nevenoval riadeniu vozidla a ohrozil troch chodcov, ktorí prechádzali cez vozovku na vyznačenom priechode pre chodcov,“ opísala situáciu hovorkyňa policajtov Dana Čírtková. Príčina dopravnej nehody a vodičova nepozornosť je stále predmetom vyšetrovania.