Environmentálni aktivisti zablokovali mosty a tunel v Hamburgu: Niektorí ostali prilepení na ceste

Jedna z blokád sa začala krátko pred deviatou hodinou v diaľničnom tuneli pod riekou Labe, polícia však neposkytla bližšie informácie. Podľa fotografa agentúry DPA vozovku smerom do Flensburgu a Kielu blokovalo nákladné auto. Polícia ju musela uzavrieť, aby ho odtiahla. Jeden z aktivistov sa pokúsil prilepiť k asfaltu, no policajti ho odviedli. Doprava smerom na Hannover nebola obmedzená.

Galéria fotiek (3) Aktivisti protestujú v Hamburgu

Zdroj: TASR

Prilepili sa k ceste

Ďalší piati členovia Last Generation sa prilepili k ceste pred mostom cez Labe. Polícia aktivistom zabránila urobiť to isté pred ďalším mostom cez túto rieku, no bolo nutné dočasne uzavrieť jeden jazdný pruh. " Odkaz je jasný: Musíme zatiahnuť za záchrannú brzdu, pretože ak budeme takto pokračovať, zabije nás to... Bez radikálnej zmeny nebudeme len oplakávať zopár dovolenkových destinácií, ale budeme čeliť kolapsu našej ekonomiky, zásobovania potravinami a v konečnom dôsledku aj našej demokracie," uviedli aktivisti.