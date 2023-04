Bodyguard prehovoril o tom, aký je v skutočnosti Putin: Paranoidný a na smrť vystrašený! Nepoužíva mobil ani internet

Kedysi bol v službách Vladimira Putina a mal chrániť ruského prezidenta na každom kroku – teraz Gleb Karakulov zásadne zmenil názor na kremeľského despotu. Bývalý bodyguard, ktorý pracoval ako bezpečnostný dôstojník vo FSO, medzičasom utiekol so svojimi priateľmi do Istanbulu a od Putina sa dištancoval. Navyše, Putinov bývalý ochrankár sa teraz rozrozprával o šéfovi Kremľa, píše britský „Daily Mail“.

Putinova paranoja

Pre Gleba Karakulova je Putin čistý vojnový zločinec a duševná troska. 35-ročný bodyguard, ktorý zbehol, mohol podrobne podať správu o tom, aký je duševný stav Vladimíra Putina. Podľa neho sa uňho vyvinula skutočná paranoja, pokiaľ ide o jeho osobnú bezpečnosť, a dnes sa radšej schováva vo svojom bunkri, než aby bol mimo štyroch stien, ako to bolo kedysi. Jedným z dôvodov je, že Vladimir Putin si vypestoval skutočný strach zo smrti a z nákazy koronavírusom, a preto je šéf Kremľa už štvrtý rok čo najviac izolovaný.

Karakulov vstúpil do FSO v roku 2009, ale z Putinových jednotiek utiekol s manželkou a dcérou, keď sa mal pripravovať na zahraničnú cestu šéfa Kremľa do Kazachstanu. V jeho rodnej ruskej krajine ho vyšetrovali pre dezerciu. Ako starší bodyguard mal Gleb Karakulov údajne prístup k Putinovej osobnej komunikácii – pravdepodobne preto Karakulov rozpoznal celý rozsah Putinovej paranoje. V obave, že by ho mohli odpočúvať, Putin nikdy nemal používať mobilný telefón a mal sa vyhýbať aj internetu. Putin tiež uprednostňuje cestovanie vlakom, je podozrievavý voči lietadlám – napokon, trasy letov možno sledovať digitálne, zatiaľ čo cestovanie po železnici umožňuje šéfovi Kremľa vziať si so sebou svoje osobné komunikačné zariadenia odolné voči odpočúvaniu. Putin v zásade získava informácie len od osobne vybraných dôverníkov.

Strach z koronavírusu

Každý, kto sa chce alebo musí dostať do blízkosti Putina, je pred prvým kontaktom s kremeľským šéfom umiestnený do prísnej dvojtýždňovej karantény – takto chce Putin minimalizovať riziko nakaziť sa koronavírusom. Obetu, ktorú sú pripravení urobiť napríklad Putinovi bodyguardi: „Nazývajú ho ‚bossom‘, uctievajú ho všetkými možnými spôsobmi a hovoria o ňom len najvyššími tónmi,“ uviedol Gleb Karakulov.

O súkromných veciach, ako je Putinov zdravotný stav či rodinné pomery kremeľského despotu, sa podľa Gleba Karakulova v Putinovom kruhu nešušká. Podľa bývalého bodyguarda je isté, že Putin vlastní drahý súkromný palác pri Čiernom mori a jachtu, do ktorej sa môže kedykoľvek stiahnuť.

Galéria fotiek (2) Gleb Karakulov

Zdroj: YouTube/Daily Mail, screenshot

Gleb Karakulov je so svojimi odhaleniami stále takmer sám – dostatočný dôvod na to, aby prebehlík apeloval na bývalých kolegov, aby sa tiež opustili Putina. "Máte informácie, ktoré ruská televízia nevysiela. Vykročte vpred a podporte ma. Pomôžte našim spoluobčanom dozvedieť sa pravdu," povedal Karakulov. "To, čo sa teraz deje na Ukrajine, je nepochopiteľné. Nesmiete plniť trestné rozkazy a slúžiť vojnovému zločincovi, akým je Vladimir Putin. Koľko bezmenných vojnových obetí treba ešte predtým, než sa s tým prestanete zmierovať?" A ďalej: "Je na vás, aby ste toto šialenstvo rýchlo ukončili. Prosím, urobte to, zachránilo by to veľa životov."

Jediné, čo Putina zaujíma, je jeho vlastný život a život jeho rodiny a priateľov. „Životy vašich rodín a vašich priateľov ho nezaujímajú,“ povedal Gleb Karakulov svojim spoluobčanom Rusom. „Tým, že vytrháva mužov z rodín a vedie ich na bitúnok na nezávislej Ukrajine, dáva najavo, že mu nezáleží na našej krajine a Ukrajine a že nám a bratským Ukrajincom prináša skazu, chaos a smrť."