Šok v českej base: Dozorcu napadol SLEPÝ väzeň! To však nebolo všetko, takto to pokračovalo

Útoku v libereckej väznici, kedy došlo k zraneniu jedného z dozorcov, predchádzalo rozčúlenie slepého väzňa. Ten sa nahneval, kvôli dávkam inzulínu. Ako uvádzajú Novinky, okrem toho, že väzeň bol slepý, mal aj cukrovku. Jeho zvýšený hlas privolal viacerých dozorcov. K spomínanému útoku došlo vtedy, keď jeden z nich vstúpil do väzenskej cely.

Samého dozorcu prekvapilo, že slepý väzeň chcel proti nemu použiť fyzické násilie. Útok rozhodne nikto nečakal. Väzeň ho v amoku trafil päsťou do brucha a potom držal za kravatu. "Ihneď po otvorení cely sa odsúdený správal nevhodne a začal po nás kričať, aby sme mu dali inzulín. Bol rozčúlený. Snažil som sa ho opakovane upokojiť, ale jeho reakciou bol zásah päsťou do môjho brucha," vypovedal dozorca na súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo vo februári. K útoku došlo ešte v predminulom roku počas leta.

Druhý útok

Dozorca vyšiel von z cely a po chvíli sa tam opäť vrátil. Slepý väzeň mal aj tentoraz navrch. "Po opätovnom vstupe poškodeného do cely vykonal obžalovaný chmat ľavou rukou do priestoru, kde svojimi zmyslami vnímal fyzickú prítomnosť dozorcu. Uchopil ho pažou pod krkom do takzvanej kravaty," píše sa v rozsudku. Dozorca doplnil, že väzeň začal najprv po ňom kričať so slovami "Zruším ťa, zabijem!", ale keď začal kričať aj dozorca napokon ho pustil. "Nečakal som, že na mňa zaútočí s takou razanciou. Je slepý, možno preto som k nemu pristupoval inak ako k zdravému odsúdenému," uviedol.

Slepota je pravá

Súdny znalec Ján Velek, špecialista na očné lekárstvo, sa k prípadu vyjadril so slovami, že slepý sa orientoval po čuchu. Okrem toho potvrdil, že väzeň ostal po komplikáciách s cukrovkou naozaj slepý. "Aj napriek tomu, že je obvinený úplne slepý, bol schopný opisovaný prečin násilia vykonať. Predovšetkým na podklade vycvičeného sluchu a čuchu," uviedol. Vypočutý bol aj slepý väzeň, avšak podľa slov polície odmietol spolupracovať: "Stále len opakoval, že je slepý a že nebude k ničomu vypovedať."

"Nevidiaci veľkou silou udrel päsťou do priestoru, kde svojimi ďalšími zmyslami vnímal fyzickú prítomnosť inej osoby, a takto udrel poškodeného do oblasti brucha," popísala prvý útok sudkyňa s tým, že väzeň presne vedel, na koho útočí. "Z priebehu predchádzajúcich udalostí musel predpokladať, že osoby prítomné v cele sú zamestnanci väznice," doplnila v rozsudku. Za útok na dozorcu dostal väzeň ešte ďalší polrok k trestu, ktorý si odpykával. Ten je už právoplatný. Obžalovaný sa po jeho vynesení neodvolal.