Dramatický pád titána: Osud švajčiarskej Credit Suisse má v rukách hŕstka ľudí! Medzi nimi aj matematik

Do problémov sa banka dostala kvôli chybným rozhodnutiam z minulosti a najmä kvôli strate dôvery, ktorá vyvrcholila tento týždeň. Tá odštartovala masívny odliv klientskych vkladov. Tento víkend sa konajú vo Švajčiarsku mimoriadne rokovania, ktoré sa veľmi pravdepodobne skončia dohodou o rozpade Credit Suisse Group AG - finančnej inštitúcie, ktorá vznikla pred 167 rokmi. Ako napísala agentúra Bloomberg, ide o "dramatický pád titána všemocného švajčiarskeho bankovníctva". Vláda a regulačné orgány rokujú o návrhu, aby banku alebo aspoň niektoré jej časti prevzal jej úhlavný rival, ktorým je najväčšia švajčiarska banka UBS.

archívne video

Na trhoch vládne nervozita

Rokovania sa vedú predovšetkým o podmienkach, za ktorých bude UBS ochotná banku v problémoch zachrániť. Vláda má záujem na tom, aby sa kríza dôvery nerozšírila do celého bankového sektora, na ktorom je Švajčiarsko závislé. UBS podľa zdrojov agentúry Reuters žiada po vláde, aby sa zaručila čiastkou zhruba šesť miliárd dolárov za náklady, ktoré UBS v tejto súvislosti predpokladá. Ide hlavne o ukončenie činnosti niektorých súčastí Credit Suisse a potom aj o právne spory, ktoré UBS očakáva. Švajčiarske regulačné orgány sa snažia predložiť riešenie pre Credit Suisse skôr, ako sa v pondelok ráno začne obchodovať na burzách v Ázii. Existujú obavy, že pokiaľ by sa záležitosť nevyriešila ani do tej doby, zavládne na trhoch nervozita a hlavné akciové indexy prudko oslabia. To by znamenalo ekonomické straty pre jednotlivcov, firmy aj vlády.

Galéria fotiek (2)

Mnohoročné problémy Credit Suisse eskalujú v čase, keď sa do problémov dostali niektoré banky v Spojených štátoch. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa rozhodla, že svoje vklady z amerických finančných ústavov Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank dostanú späť všetci vkladatelia nad rámec zákonného poistenia. Rázne zakročiť sa rozhodla aj švajčiarska centrálna banka, ktorá dala finančnému ústavu Credit Suisse k dispozícii 50 miliárd frankov na okamžité posilnenie likvidity.

Credit Suisse patrí k najväčším správcom majetku na svete a je považovaná za jednu z tridsiatich systémovo dôležitých bánk v globálnej finančnej architektúre. Z toho dôvodu rokovania vo Švajčiarsku s napätím sledujú aj regulačné orgány v Británii, Nemecku, Spojených štátoch a ďalších veľkých krajinách.