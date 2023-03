MIMORIADNY ONLINE Ruské ostreľovanie opäť zabíjalo civilistov, tvrdia ukrajinské úrady

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 351

6:00 Ruský prezident Vladimír Putin navštívil okupované ukrajinské mesto Mariupol. Do strategického prístavu, ktorý Rusko po tuhých bojoch ovládlo vlani v máji, priletel vrtuľníkom nedlho po tom, čo v sobotu navštívil polostrov Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Putin podľa agentúry TASS zavítal aj do Rostova na Done na juhozápade Ruska, kde sa set s náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom, ktorý velí ruským silám na Ukrajine.

Civilisti opäť obeťami

"Schválne ostreľujú mesto a snažia sa zabiť čo najviac civilistov," vyhlásil Kyrylenko na adresu Rusov podľa listu Ukrajinska pravda. "Za všetky zločiny sa budú zodpovedať. Zatykač Medzinárodného trestného súdu na (ruského prezidenta Vladimira) Putina je prvý krok k spravodlivému potrestaniu, " dodal.

Terčom kazetovej munície vypálenej z ruských raketometov sa podľa gubernátora stalo aj mesto Kosťantinivka, kde zranenia po zásahu ústrednej tržnice utrpelo šesť ľudí. Paľba tiež poškodila desiatku súkromných domov, deväť výškových budov, školu, detský obchod, desiatku áut a garáže.

"Okupačné vojská teroristického štátu bojujú proti civilnému obyvateľstvu. Musíme ich zastaviť, silou ukrajinskej armády a úsilím celého civilizovaného sveta," zdôraznil Kyrylenko.