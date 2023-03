Moskva o incidente s dronom: Viedol k nemu nárast špionážnych aktivít USA

Podľa medializovaných správ Šojgu dodal, že k incidentu v Čiernom mori prispelo aj konanie Spojených štátov, ktoré nerešpektovali, že Rusko tam v súvislosti s tzv. špeciálnou vojenskou operáciou ruskej armády na Ukrajine zriadilo zónu s obmedzením preletov. Rusko prostredníctvom svojho ministra obrany avizovalo, že na akékoľvek budúce provokácie zo strany USA bude adekvátne reagovať.

USA trvajú na tom, že operujú v medzinárodnom vzdušnom priestore

"Lety amerických strategických bezposádkových vozidiel pri pobreží Krymu majú provokatívny charakter, čo vytvára predpoklady na eskaláciu situácie" v zóne Čierneho mora, upozornil Šojgu. USA trvajú na tom, že operujú v medzinárodnom vzdušnom priestore a budú v tejto činnosti pokračovať. Vyhlásil to v stredu hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Ned Price. Pripomenul, že USA, rovnako ako väčšina krajín sveta, neuznávajú nezákonnú anexiu Krymu Ruskom a považujú ho za územie Ukrajiny.

Kolízia amerického dronu s ruskou stíhačkou Su-27 nastala v utorok ráno krátko po 07.00 h. Dve ruské stíhačky vypustili pred dronom palivo a následne jedna z nich do neho narazila a poškodila mu vrtuľu. To donútilo americkú armádu nasmerovať dron do mora, pretože bol neovládateľný.

Milley a Gerasimov v telefonáte hovorili o incidente s americkým dronom

Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov a predseda zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley absolvovali v stredu telefonický rozhovor. Ako uviedla britská stanica BBC, o jeho obsahu obe strany poskytli len málo informácií. Hovorca zboru náčelníkov štábov americkej armády uviedol, že sa diskutovalo o "viacerých otázkach týkajúcich sa bezpečnosti".

Ruské ministerstvo obrany bolo podľa BBC "len o niečo konkrétnejšie", keď informovalo, že rozhovor bol pokračovaním telefonátu medzi ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom a ministrom obrany Spojených štátov amerických Lloydom Austinom. Obe strany priznali, že hlavnou témou tohto rozhovoru bol incident s americkým dronom nad Čiernym morom.

Kolízia amerického dronu s ruskou stíhačkou Su-27 nastala v utorok ráno krátko po 07.00 h. Washington tvrdí, že americké bezpilotné lietadlo MQ-9 Reaper spadlo do Čierneho mora, keď ruská stíhačka Suchoj Su-27 v medzinárodnom vzdušnom priestore poškodila jeho vrtuľu.Podľa ruského ministerstva obrany ruské stíhačky nemali žiaden fyzický kontakt s americkým dronom, nepoužili svoje zbraňové systémy a bezpečne sa vrátili na základňu. Operátori amerického dronu podľa Moskvy vykonali príliš prudký manéver, čo následne spôsobilo zrútenie bezpilotného lietadla do mora.