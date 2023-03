EÚ sa pripravuje na odblokovanie pozastavenej dohody so združením Mercosur

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP

ŠTOKHOLM - Európska únia (EÚ) sa pripravuje na odblokovanie pozastavenej obchodnej dohody so združením Mercosur, pričom "rozhodujúci pokrok" by mohol nastať do júla, uviedol v piatok vysoký predstaviteľ EÚ a švédsky minister obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.