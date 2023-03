Aktivisti požadujú slobodu ženským bradavkám: Móda im vychádza v ústrety, sociálne siete ju budú nasledovať

BERLÍN - Kampaň za „oslobodenie” ženských bradaviek Free the Nipple nie je vo svete ničím novým. V poslednej dobe však tento trend naberá na obrátkach aj mimo sveta módy. Postoj k zobrazovaniu pŕs začína prehodnocovať spoločnosť Meta, ktorej súčasťou je Facebook a Instagram.

O desexualizáciu bradaviek sa zasadzujú nielen aktivisti, ale aj celebrity a módne ikony a takzvaných nahých šiat, ušitých z priesvitných látok, na červených kobercoch pribúda. Zdá sa, že teraz sú ešte „nažšie“, píše idnes. Dôkazom sú posledné týždne módy vo viacerých svetových metropolách, kde mnoho priesvitných modelov prsia priamo odkrývali.

Bradavky na spoločenských akciách

Najväčšou propagátorkou za oslobodenie ženských bradaviek v súčasnosti je britská herečka Florence Pughová, ktorá minuloročné leto „šokovala“ verejnosť odhalenými prsiami v priehľadnej ružovej róbe. „Vedela som, že keď si oblečiem tie nádherné šaty, bude okolo toho veľa rečí. Zaujímavé je však to, aké jednoduché je pre mužov totálne zničiť ženské telo, verejne, hrdo, aby to každý videl,“ zhodnotila herečka na Instagrame a dodala: „Núti ma to premýšľať: čo vás vedie k tomu byť tak hlasno nespokojní nad veľkosťou mojich pŕs?“ Medzi kritikmi sa ale objavilo aj množstvo žien. Herečku však negatívne reakcie neodradili a ďalej sa objavuje na akciách v priehľadných róbach.

Bradavky na červenom koberci niekoľkokrát odhalila aj speváčka Rihanna. Najväčšiu pozornosť vzbudili trblietavé šaty, v ktorých si v roku 2014 došla pre cenu Módnej ikony roku, ktorú jej udelila Rada amerických módnych návrhárov.

Protesty za oslobodenie ženských bradaviek

Za voľnosť bradaviek sa občas konajú protestné akcie v najrôznejších mestách. Tieto akcie sa sociálnych sietí, respektíve ich pravidiel pre zobrazovanie nahých ženských hrudníkov dlho nedotýkali. Facebook povoľuje zobrazenie ženských bradaviek iba v prípade, že je to v kontexte materstva, rodenia, dojčenia alebo zdravia. Instagram je o niečo prísnejší, povoľuje len zdravotné účely a „aktívne dojčenie“. Dôvod je, že si platforma chce udržať hodnotenie na App Store, s povolenou nahotou by musela byť určená ľuďom starším ako šestnásť rokov, zatiaľ čo takto je vhodná aj pre dvanásťročných.

Situácia je teraz o niečo zložitejšia, nejde už len o diskrimináciu žien, ale aj trans žien aj mužov a nebinárnych osôb, ktorých práva sa v posledných rokoch stávajú námetom diskusií. Tento rok komisia spoločnosti Meta odporučila, aby boli ustanovené jasné kritériá, rešpektujúce medzinárodný štandard v oblasti ľudských práv.

Nemci to vyriešili po svojom

V Berlíne sa budú môcť ženy kúpať v bazénoch a na kúpaliskách bez horného dielu plaviek. Mesto zmenilo nariadenia po sťažnostiach miestnej ženy, ktorá sa obrátila na ombudsmana s podozrením na diskrimináciu po tom, čo ju z jedného bazéna vykázali, uviedlo ČTK. Tridsaťtriročná sťažovateľka podľa denníka Tagesspiegel namietala, že prevádzkovateľ bazéna nemal právo ju vykázať pre nevhodný kúpací úbor, pretože v pravidlách sa hovorí iba o „riadnom“ odeve.

Podľa nej sa v bazéne „hore bez“ muži kúpu bez problémov, pričom prevádzkový poriadok sa o rozdieloch medzi pohlaviami špecificky nijako nezmieňuje. Ombudsman jej neskôr dal za pravdu a rozhodol, že ide o diskrimináciu na základe pohlavia. Bazény teraz po intervencii úradu ombudsmana zmenia pravidlá tak, aby boli pre ženy aj mužov rovnaké. Zakrývanie pŕs tak už nebude pre ženy povinné.