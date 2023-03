Strašná smrť dôchodkyne: Vrhli sa na ňu rozzúrené opice, nebolo úniku!

NAÍ DILLÍ - Sedemdesiatročná žena zomrela v južnej Indii po tom, čo na ňu zaútočila svorka zúrivých opíc, keď bola na ceste do kúpeľne. Chataraboina Narsavva bola doma vo svojej dedine v štáte Telangana v okrese Kamareddy, keď sa na ňu agresívne zvieratá vrhli. Dôchodkyňa, ktorá žila s dcérou v dedine Ramareddy, bola v čase útoku sama.

Jej dcéra, ktorá bola preč na svadbe, neskôr sa vrátila a rýchlo previezla matku do nemocnice, kde zraneniam podľahla. Polícia uviedla, že Narsavva sa bránila pred pohryznutím, pošmykla sa a udrela si hlavu o podlahu, uvádzajú Times of India. Podľa miestneho policajného inšpektora utrpela zranenia, na následky ktorých neskôr zomrela.

Inšpektor s menom Anil dodal, že Narsavvu počas útoku opice nepohrýzli. „Od miestnych obyvateľov sme sa dozvedeli, že keď na ňu zaútočili opice, pokúsila sa utiecť. Pri tom sa pošmykla a spadla. Utrpela poranenie hlavy a zomrela,“ uviedol inšpektor policajnej stanice v Ramareddy. Narsavvova rodina ju krátko po jej smrti spopolnila a polícia pokračuje vo vyšetrovaní.

Smrteľný útok je len posledným z dlhého radu tragédií súvisiacich s opicami v Indii, ktorá je domovom miliónov primátov. Minulý rok zomrelo päťročné dievčatko po tom, čo ho v štáte Uttarpradéš napadli zúrivé opice. Mladé dievča menom Narmada sa hralo na brehu rieky Nakatiya v Bareilly.

Keď skupina detí kričala o pomoc, miestni dedinčania sa ponáhľali na miesto a zachránili zranené dievča od opíc, informoval denník The Times of India. Dievčatko, ktoré krvácalo po tom, čo ho opice ‚pohrýzli takmer všade‘, previezli do nemocnice, kde na následky zranení zomrelo.

V roku 2021 matka osemdňových dvojčiat tvrdila, že jej deti uniesli zúrivé opice, pričom jedno z malých dievčat zabili a druhé sa podarilo zachrániť.

V roku 2020 bola matka a jej štyri deti pomliaždené na smrť v ich dome v Shahjahanpur v štáte Uttarpradéš po tom, čo tlupa opíc zvrhla múr. Päť obetí zabilo padajúce murivo po tom, čo opice „násilne roztriasli“ múr, keď rodina spala na nádvorí.

V roku 2019 zomrel 50-ročný muž v Sambhale po páde z terasy vo svojom dome, keď ho napadli opice. Vtedajšie správy hovorili, že išlo o šiestu smrť súvisiacu s opicami v Sambhale len v roku 2019.

Len pred pár mesiacmi zabila jeden a pol mesačné dieťa opica, ktorá zrejme skočila do jeho postieľky, aby mu ukradla fľašu s mliekom. V tom istom roku opica zabila 60-ročného muža a zranila deväť ďalších osôb po tom, čo vyčíňala v meste v strednej Indii. V roku 2018 utrpela 58-ročná žena ťažké zranenia a zomrela po tom, čo ju pred jej domom v Agre v štáte Uttarpradéš napadla opica.