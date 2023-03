Šokujúci prípad v Spojenom kráľovstve: Zneužil skoro dvadsať dievčat! Najmladšia obeť mala len deväť rokov

Archívne video:

Dvadsaťročný Škót Logan Summers z mesta Dundee v Spojenom kráľovstve, ktorý bol súdom označený za nebezpečenstvo verejnosti sa stále nepoučil. Podľa informácií portálu DailyMail mal byť len jedným zo 7200 prípadov sexuálneho napadnutia ľudí s podmienečným trestom od roku 2010. Z celkového počtu prípadov malo ísť v Británii podľa informácií portálu o 652 sexuálnych útokov, 247 znásilnení a 177 prípadov pedofílie len za posledných šesť rokov.

Samotný mladík bol len prednedávnom usvedčený z lákania len 14-ročného dievčaťa z domu za účelom nechráneného sexu v stane. Summers mal byť v čase spáchania činu v podmienke za posielanie nevhodných správ mnohým neplnoletým dievčatám. V samotnej podmienke sa mal neskôr priznať aj k šíreniu detskej pornografie, v ktorej účinkovali jeho obete.

V zverejnenej komunikácii sa mal školáčkam vyhrážať, po tom čo mu poslali svoje citlivé videá a fotografie ich mal vydierať. „Všetko si to nechávam. Stačí ak budeš dobrá a nikde to nezverejním. Pokiaľ ťa o niečo požiadam, očakávam, že to splníš. Som ochotný to risknúť. Teraz mi patríš,“ stálo v jednej zo správ. Podľa dostupných informácií mali niektoré z jeho obetí mať dokonca len deväť rokov.

Na súde sa mal priznať k pohlavnému styku s 19 dievčatami, pričom všetky boli vo veku len 13 až 16 rokov. Ku všetkým činom malo dochádzať po dobu jedného roka od marca 2021 do marca 2022. K celému prípadu sa vyjadril aj miestny šerif Brown. „Vzorec jeho správania nasvedčoval pravdepodobnosti, že pokiaľ bude na slobode, bude môcť aj naďalej ohrozovať životy a blahobyt spoločnosti,“ vyjadril sa k udelenej podmienke.

Chovanie mladého muža malo byť natoľko zvrátené, že na Valentína v roku 2019 kontaktoval jedno dievča so šokujúcou správou. „Stretni sa so mnou. Hneď potom ťa znásilním. Znásilním ťa rovnako, ako dieťa, ktoré som strážil,“ napísal neplnoletému dievčaťu.