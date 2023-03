Blíži sa neľútostná jadrová hrozba? Tieto mestá by ľahli popolom! Ukážka z desivej MAPY deštrukcie

Video: 371. deň vojny na Ukrajine

„Hoci Amerika je obrovská krajina, zdá sa, že by nebolo úniku,“ komentuje portál Hospodárske noviny. Manipulácia je jednou z najvypracovanejších vlastností Vladimíra Putina a jeho zámienky a hrozby o atómových bombách mieria na základné obavy západu. Ďalšou hrozbou, ktorú ruský báťuška predstavuje je aj zmrazenie zmluvy o medzikontinentálnych strelách Nový START. Putin oznámil pozastavenie ruskej účasti v medzinárodných dohodách o jadrových zbraniach, k čomu došlo na konci prejavu, v ktorom obvinil západ z rozpútania vojny na Ukrajine.

Galéria fotiek (3) Vladimir Putin

Zdroj: TASR/Russian Presidential Press Office/Sputnik Pool Photo via AP

USA už šíri obavy, zverejnili mapu deštrukcie

Reakcia Spojených štátov na seba nenechala dlho čakať a v televízii sa začali šíriť správy o tom, ako by dopadli v prípade otvoreného jadrového konfliktu. „Plynie z nich, o čom písal už Ray Bradbury: východná časť krajiny by bola v podstate spálená, pričom úsek od južnej Virgínie cez Washington, Baltimore a New York až po Boston by sa pri veľkej jadrovej výmene, ako sa nesmelo hovorí odpáleniu väčšiny arzenálov, stal jednou veľkou strelnicou,“ približuje portál.

Galéria fotiek (3) Predpokladaný cieľ ruských nukleárnych hlavíc v USA.

Zdroj: MD DNES

Pod najväčšou hrozbou útoku by podľa zverejnenej mapy boli aj málo zaľudnené štáty ako Montana a Severná Dakota, zasiahnuté by boli aj prérie medzi Wyomingom a Nebraskou. „Tam sú totiž hlavné odpaľovacie silá amerických medzikontinentálnych striel,“ dodávajú. Mapu mala ešte v roku 2015 publikovať americká televízia CBS.